Un intento de robo fue frustrado en el barrio Natania XV, en Rivadavia, cuando vecinos advirtieron que dos jóvenes forzaban la puerta de un utilitario Fiat Ducato. El hecho ocurrió este jueves y terminó con un menor de edad reducido por los propios vecinos y un segundo sospechoso detenido por la Policía.

La Fiat Ducato que los ladrones forzaron para abrirla y robar elementos de su interior.

Según informaron fuentes policiales, personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste y del Destacamento Cesap fueron comisionados al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una “aprehensión civil”. Al llegar, los uniformados constataron que en el interior del vehículo se encontraba un adolescente de 17 años, identificado por sus iniciales P.B.A., quien había sido retenido por los moradores de la zona.

El propietario del vehículo contó que sorprendió a dos individuos dentro de la camioneta mientras intentaban sustraer elementos del interior. Al ser descubiertos, uno de ellos escapó corriendo, pero con los datos aportados por el damnificado, personal policial logró localizarlo en el barrio Altos de Natania.

El segundo sospechoso fue identificado como Diego Brizuela, de 20 años, con domicilio en el barrio Sierras de Marquesado, Rivadavia. Ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El Ayudante Fiscal de Flagrancia, Dr. Tomás García, dispuso la instrucción del procedimiento bajo el sistema acusatorio. En tanto, el menor quedó a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo del Dr. Jorge Toro, quien ordenó su traslado al Centro de Admisión y derivación (CAD).