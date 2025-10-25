River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza se medirán este viernes a las 22:10 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por una de las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro definirá al segundo finalista del certamen más federal del país, donde ya espera Argentinos Juniors, vencedor de Belgrano en la otra llave.

El partido será dirigido por Andrés Gariano y contará con la transmisión en vivo de TyC Sports, que desde temprano ofrecerá la previa con toda la cobertura especial desde Córdoba.

River, dirigido por Marcelo Gallardo, buscará volver a una final nacional tras una temporada irregular. Para este duelo, el DT apostará por su once de gala, con el regreso de varios referentes.

Formación de River vs. Independiente Rivadavia:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Por su parte, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, intentará dar otro golpe en la Copa Argentina, donde ya eliminó a varios equipos de Primera División. El conjunto mendocino llega entonado y con su goleador Alex Arce como principal carta ofensiva.

Formación de Independiente Rivadavia vs. River:

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa.

El ganador de esta semifinal enfrentará en la final a Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano en un vibrante partido disputado en San Nicolás.

Todo está listo en Córdoba para una noche de fútbol intensa entre el poderío de River y la ilusión mendocina de Independiente Rivadavia, con el sueño de ambos de levantar la Copa Argentina 2025.