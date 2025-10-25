Personal de la Policía de San Juan, de la Comisaría 18ª de Albardón, junto a la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos, realizó este jueves un allanamiento en una vivienda del barrio Luján, en el marco de una investigación por amenazas y lesiones contra un hombre identificado con el apellido Cañizares.

Durante el procedimiento, los uniformados descubrieron en el fondo del inmueble un invernadero y un secadero de plantas de marihuana. Ante el hallazgo, se convocó a personal del Departamento Drogas Ilegales, que confirmó la sustancia y constató la existencia de un cultivo activo de cannabis.

La propietaria del domicilio presentó una autorización de Reprocann que habilitaba el cultivo de hasta nueve plantines de marihuana para uso medicinal. Sin embargo, al realizar la verificación correspondiente, se comprobó que el número de plantas superaba ampliamente lo permitido por la normativa vigente.

Decomiso

el cultivo excedía lo que el permiso de REPROCANN admitía.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de turno, se procedió al secuestro de todo el material hallado. En total, los efectivos contabilizaron 48 plantas de marihuana de hasta dos metros de altura, 47 plantines, 13 gramos de cogollo, 400 gramos de hojas secas, una balanza digital y un frasco con líquido y hojas secas.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá analizar el material secuestrado y determinar las acciones judiciales a seguir. Desde la Policía de San Juan destacaron que el procedimiento se realizó en el marco de las tareas preventivas y de investigación orientadas a la lucha contra el narcotráfico y el control del uso responsable del cannabis medicinal.

Qué es el Reprocann

El Reprocann es el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis creado a través del decreto 883/20, que regula la Ley N° 27.350 (Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados) que permite a aquellas personas que cuenten con indicación médica solicitar la autorización para cultivar para sí, o mediante un tercero (cultivadora/or solidario/a u ONGs).

La resolución 673/2022 habilita que las Organizaciones no gubernamentales debidamente registradas en el Ministerio de Salud, actúen como proveedoras de Cannabis para uso medicinal y/o terapéutico de pacientes bajo registro (Reprocann).

La cantidad de plantas florecidas pueden ser de una a nueve por persona representada, en cuanto a cantidad de metros cuadrados cultivados, se podrá tener hasta 6 metros cuadrados para cultivo interior, y hasta 15 m² para el cultivo exterior, por predio. En cuanto al transporte de la sustancia se podrá llevar por vehículo entre uno y seis frascos de 30 ml o hasta 40 gramos de flores secas o hasta la cantidad de plantas autorizadas por persona representada.