¡Hay dos títulos! Hora, TV y cartelera del flamante UFC 283

Este sábado 21 de enero, el UFC 283 le entregará al mundo un espectáculo deportivo sin igual. La empresa líder de Artes Marciales Mixtas entregará un enorme show para los fanáticos. Con dos títulos en juego, serán un total de trece contiendas en total. Tras el primer evento del año, llega uno de los más esperados por todos los aficionados por los deportes de combate.

En esta oportunidad, el título vacante Semi-Pesado que dejó Jiri Prochazka se pondrá en juego para conseguir al nuevo campeón de la categoría. En el UFC 283, Glover Teixeira se enfrentará a Jamahal Hill por el oro en lo que será la batalla estelar. La historia y experiencia se encontrará de frente contra la juventud y frescura. Nadie duda que puede ser una guerra más que explosiva.

Publicidad

Además, la coestelar también tendrá un título en juego, el de Deiveson Figueiredo. El peleador brasileño defenderá el cinturón de Peso Mosca ante Brandon Moreno, campeón interino de la división. Es justamente por esto que el Jeunesse Arena de Río de Janeiro estará repleto de fanáticos, con dos locales en busca de levantar la corona una vez más. ¿Te lo vas a perder?

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cartelera del UFC 283

Estelares

Glover Teixeira vs. Jamahal Hill, por el título vacante de Peso Semi-Pesado.

Deiveson Figueiredo (c) vs. Brandon Moreno (ci), por el título de Peso Mosca.

Gilbert Burns vs. Neil Magny, Peso Wélter.

Jessica Andrade vs. Lauren Murphy, Peso Mosca.

Mauricio "Shogun" Rua vs. Ihor Potieria, Peso Semi-Pesado.

Paul Craig vs. Johnny Walker, Peso Semi-Pesado.

Preliminares

Warlley Alves vs. Nicolas Dalby, Peso Wélter.

Shamil Abdurakhimov vs. Jailton Almeida, Peso Pesado.

Thiago Moisss vs. Guram Kutateladze, Peso Ligero.

Terrance McKinney vs. Ismael Bonfim, Peso Ligero.

Brad Tavares vs. Gregory Rodrigues, Peso Mediano.

Mounir Lazzez vs. Gabriel Bonfim, Peso Wélter.

Josiane Nunes vs. Zarah Fairn Dos Santos, Peso Pluma.

Horarios

Preliminares: 19:00 CDMX | 20:00 ET | 22:00 AR | 2:00 ES

Cartelera principal: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 AR | 4:00 ES

Pelea estelar: 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6:15 ES (domingo)

Publicidad

Transmisión

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium (evento completo)

España: Eurosport

Argentina: Fox Sports (sólo preliminares), STAR+.

Estados Unidos: ESPN, ABC e ESPN Deportes (sólo preliminares).