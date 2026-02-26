El clásico gorro de lana, protagonista indiscutido de muchos inviernos, comienza a ceder espacio frente a una nueva tendencia que gana fuerza para la temporada otoño-invierno 2026. El headwrap multifunción aparece como el accesorio que marcará el pulso de la moda urbana, combinando abrigo, estilo y practicidad.

Se trata de una pieza amplia de tela suave y térmica que permite cubrir tanto la cabeza como el cuello. Su diseño flexible lo convierte en un aliado ideal para los días fríos, especialmente en una estación caracterizada por cambios bruscos de temperatura.

La clave de su éxito está en la versatilidad. El headwrap puede usarse como diadema ancha, turbante, cuello tipo bufanda con gorro incorporado o capucha liviana. Esa capacidad de adaptación no solo suma funcionalidad, sino que permite transformar un mismo accesorio en distintos estilos según la ocasión.

Además del abrigo, aporta un toque sofisticado y actual a cualquier outfit. Se integra con facilidad a abrigos largos, camperas de cuero o propuestas más relajadas de día. Su diseño envolvente protege más que el gorro tradicional, ya que cubre parte del cuello y genera una sensación térmica más completa.

Para quienes quieran incorporarlo a sus looks, las combinaciones son variadas. En un estilo urbano y cozy, puede llevarse como capucha suave con abrigo oversize, jean recto y botas, dejando los extremos sueltos para un aire descontracturado.

En una versión más elegante, funciona como turbante ajustado, acompañado de un tapado largo y accesorios minimalistas, logrando un acabado pulido y chic.

También se adapta a propuestas casuales: con camisa de franela o sweater liviano y zapatillas blancas, usado como diadema gruesa, aporta presencia sin sumar volumen excesivo.

Con esta nueva apuesta, la temporada 2026 marca un giro en los accesorios de invierno y redefine el concepto de abrigo con una prenda que combina comodidad y estilo en partes iguales.