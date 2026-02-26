La autopsia practicada al bebé de un año y medio que fue encontrado muerto dentro de un balde con agua en el barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén, confirmó que la causa del fallecimiento fue “asfixia por sumersión”.

El resultado forense se conoció luego de que la madre del niño se presentara en una comisaría con el pequeño en brazos, pidiendo ayuda. Según su relato, lo había encontrado con la cara semi sumergida en un balde con agua dentro de su vivienda.

Publicidad

Tras conocerse el informe médico, la fiscal a cargo de la causa, Lucrecia Sola, dispuso la detención de la mujer, quien será imputada por homicidio culposo. En paralelo, fue liberada otra persona que había sido demorada mientras se realizaban las primeras diligencias.

En el marco de la investigación, la fiscal había ordenado allanamientos en la vivienda familiar y solicitó información a distintos organismos estatales para reconstruir lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.

Publicidad

Al caso se sumó el testimonio de la tía del bebé, quien en declaraciones radiales aseguró que había advertido previamente a las autoridades sobre una situación de riesgo. Según relató, días antes había llamado a la línea 102 y acudido a un destacamento policial para pedir asistencia, al considerar que el menor estaba solo en la vivienda.

De acuerdo con su versión, le indicaron que debía comunicarse en horario administrativo. También sostuvo que fue su propia hija, de 11 años, quien encontró al bebé dentro del balde de agua.

Publicidad

La causa continúa bajo investigación mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar si existieron omisiones o negligencias previas al desenlace fatal.