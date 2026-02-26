Un nene de 12 años murió este martes por la noche tras ser atropellado mientras circulaba en bicicleta por una autopista en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 22 en las inmediaciones del carril Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas.

De acuerdo con la información oficial, el menor se desplazaba a bordo de una bicicleta Top Mega rodado 29 cuando, por causas que aún se investigan, fue embestido por un automóvil Fiat blanco que circulaba en el mismo sentido, de sur a norte.

Publicidad

Como consecuencia del impacto, el chico falleció en el lugar. El conductor del vehículo, un joven de 19 años identificado con las iniciales A.D.C.D. y domiciliado en Tres Porteñas, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Tras el siniestro, trabajó en la zona personal de la Comisaría 39º con jurisdicción en el área, junto con efectivos de Policía Científica y Seguridad Vial. Se realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

Publicidad

La causa quedó caratulada como homicidio culposo y es investigada por la Justicia provincial, que buscará esclarecer cómo se produjo el accidente y si existió algún tipo de negligencia.