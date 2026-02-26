Un piloto de helicóptero herido en el operativo militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro recibió este martes la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por el presidente Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos. La distinción, el máximo reconocimiento militar del país, fue entregada al suboficial del Ejército Eric Slover por su valentía durante una misión extremadamente peligrosa.

Trump destacó que Slover, Chief Warrant Officer 5 del 160th Special Operations Aviation Regiment, fue el piloto al mando del helicóptero CH-47 Chinook que descendió sobre el complejo militar fuertemente protegido donde se encontraba Maduro en la madrugada del 3 de enero, durante la denominada “Operación Absolute Resolve”.

Publicidad

Según el relato presidencial, cuando el helicóptero se preparaba para aterrizar, fue atacado por fuego de ametralladoras desde múltiples ángulos. Slover resultó gravemente herido con impactos de bala en la pierna y la cadera, pero aun así mantuvo el control de la aeronave, permitiendo que los operadores en tierra completaran la misión y se evitara un accidente catastrófico en territorio enemigo.

Trump subrayó que “el éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros dependieron de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador”, y describió en detalle cómo el piloto continuó al mando pese a las heridas. Slover, que aún se encuentra en proceso de recuperación y apareció utilizando un andador, recibió una ovación de pie en el Salón de la Cámara de Representantes mientras su esposa lo acompañaba.

Publicidad

La ceremonia estuvo a cargo del teniente general Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, quien colocó la medalla alrededor del cuello de Slover desde la galería que da al hemiciclo. Trump también anunció que otros 10 soldados que participaron en la operación recibirán condecoraciones en una ceremonia privada en la Casa Blanca.

Durante la misma sesión, el presidente otorgó además la Medalla de Honor al capitán retirado de la Marina E. Royce Williams, un veterano de la Guerra de Corea de 100 años, señalándolo como “una de las últimas leyendas vivas” por sus acciones como piloto de combate décadas atrás.