Hecho en cuarentena: el músico sanjuanino Santiago Diez presenta la canción "Todo el día"

El espumoso olor del mar pelea con el sólido aroma del café en una tarde de marzo. En un departamento perdido en Brasil, Santiago Diez y Ramiro Soler, ambos sanjuaninos, se guardan de una pandemia que comienza a conocerse en el mundo.

Santiago está sin celular, lo perdió en el mar, hace pasar las horas leyendo y tocando la guitarra. Según él, el tiempo pasa más lento en la incertidumbre. Se encierra en el baño, la acústica de ese lugar es mejor, y graba con otro celular eso que ha ido tomando forma en estos días de confinamiento. Ahí nace la primera versión de “Todo el día”.

En abril vuelve a San Juan, cumple los protocolos que el gobierno local determinó, debe hacer cuarentena en un hotel. En ese tiempo comienza a hacer circular la canción grabada en el baño de Brasil. Recibe el feedback y la mayoría se pone de acuerdo en que eso es el gérmen de algo más grande. San Juan vuelve en agosto a Fase 1 durante dos semanas, después pasa a fase 3 y finalmente en septiembre “Todo el día” llega a las plataformas digitales.

Grabado y mezclado en TOT y masterizado en El Bonsai Estudio, la versión de estudio cuenta con la participación de Ramiro Soler en batería, Gastón Hernández en bajo, Emiliano Caglieris en teclado y Santiago Diez en guitarra y voz. Santi cuenta a DIARIO HUARPE que no es la primera canción que saca pero si que se anima a mostrar. Hubo proyectos anteriores pero había algo de su propia auto exigencia que le hacía parecer que nunca era suficiente.

"La canción sería parte del próximo disco, que es algo que me gustaría hacer en realidad. Esta canción está grabada con mucha gente que ha trabajado conmigo de onda porque son amigos y amigas que se coparon y subieron al tren. Quisiera seguir trabajando con ellos porque han puesto un montón de tiempo y conocimiento y quisiera que sea un laburo pago para ellos. La idea es mandar esto al Fondo Nacional de las Arte o al Inamu (Instituto Nacional de Música) y financiarlo desde ahí. Nunca me han dado nada, tampoco he pedido, pero ahora siento que tengo con qué. Si está la moneda tendría con qué hacer el disco y esta canción formaría parte.", cuenta.

LATIN LOVER OF TULUM

Algo que destaca es la portada de lo que espera sea un álbum, es algo que la escena local se anima a explorar como lo hizo recientemente Martina Flores con "Fuego en el Agua". En la tapa se ve a Santiago tirando la ceniza de un cigarro en un cenicero, sostiene la mirada bajo su pelo enrulado y sus pobladas cejas, frente a él la vajilla delicada. Su bigote y el rojo de su camisa terminan de completar lo que parece ser la tapa de un disco de algún galán setentero.

Las autoras de esta tapa son Victoria Rivero (@p.numbra) y Natalia Ortiz (@_rhatalia_), ambas con experiencia en la fotografía analógica.

"Fuimos al centro a buscar un café antiguo para hacer la tapa, pero me decepcioné un poco. Me había hecho la idea de que en San Juan todavía existía algún rincón así. Así que fuimos a la casa de la abuela de Victoria que tenía esa atmósfera, las paredes llenas de relojes y una vitrina llena de vajilla que ella había traido de los viajes que hizo cuando era joven. En esa foto está toda la esencia de la abuela de ella. Fui y me calcé una camisa roja que tenía, porque ni ropa tengo. Eso es lo más loco, la canción habla de que tengo la heladera vacía y el corazón también y en la foto salgo como todo un danddy con una vajilla de lujo", agrega.

La fotografía fue producida por dos fotogras sanjuanianas. Foto: Victoria Romero y Natalia Ortiz

DE LA MÍSTICA DE LOS POBRES

Entre los dedos de un Santiago de cuatro años se desliza un casette de "Circo Beat" de Fito Páez, mira por la ventana y siente como el viento se mete en el asiento trasero del auto de sus padres.

"Me acordaba todos los temas de memoria y los iba cantando desde el asiento de atrás."

Fue a la escuela de Enología, comenzó a ir a la escuela de música a aprender batería pero como le demandaba mucho tiempo, finalmente lo dejó. Sin embargo durante un año recibió clases de guitarra particular.

En su adolescencia formó y fue parte de distintas bandas de covers. Pero quién dio el empujón para Santiago es Juan Gabriel Domeneghini, su primo, músico también y quien como un mentor lo fue acercando a la música.

Estudió cine en San Luis pero la música siguió. Regresó a San Juan y volvió a componer y la música lo ha llevado a tocar en bares, en la calle, en Chile y ese es el camino que hoy nos deja "Todo el día".