Hensel: “Entendemos que es saludable eliminar las PASO”

Antes de jurar como ministro de Gobierno de San Juan, Alberto Hensel, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y no dudó al decir que sería saludable eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al 2023. En el mismo sentido habló sobre qué cambios podría existir en el sistema electoral y contó qué perfil le dará a la cartera que asume este viernes.

“Todavía no está definido el esquema electoral, un poco lo que pensó el gobernador es que tener PASO no, más que una solución es un problema. Es una primera gran encuesta y después volvemos todos a votar. Sería más conveniente un esquema donde los partidos elijan sus candidatos, entonces no llevamos una discusión partidaria a la gente”, expresó Hensel.

Al mismo tiempo apuntó que “mejor tener candidatos elegidos por cada partido y después ir a una única elección general que dirima en una única vez quienes deben ser los representantes”.

Sobre la posibilidad de que haya una combinación entre Ley de Lemas y Listas Colectoras reconoció que “todo es posible porque han existido, pero no está definido. La única definición que hay y que entendemos es lo más saludable es eliminar las PASO”.

Para cerrar habló de su tarea en el Ministerio de Gobierno al decir que “cada uno tiene su propia impronta que lo da la militancia, la personalidad. En el Ministerio de Gobierno debemos priorizar las relaciones institucionales con los otros poderes del Estado, con los intendentes”. Además adelantó que una vez que asuma recorrerá en persona la Red Tulum para conocer en detalle cómo funciona el nuevo servicio de transporte.

Opinión sobre Minería

¿Cómo le cayó que la Secretaria de Minería de la Nación sea para Catamarca?

-Catamarca tiene una hoja de ruta ahora que yo no tenía, el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino. La ministra de Catamarca tiene una hoja de ruta, tiene una planificación qué debemos hacer minería en Argentina. Me parece que es interesante que sigamos trabajando en ese camino. Hoy no se trata de qué persona va a llevar adelante la secretaria. Si realmente nos ajustamos a la visión compartida de la minería para que se desarrolle no deberíamos tener ningún problema.

Pregunta de la gente

¿Le gustaría ser candidato a gobernador en 2023?

-Jamás se me pasó por la cabeza, yo tengo roles que cumplir y los trato de cumplir de la mejor manera posible. Mi objetivo es tratar de contribuir y colaborar con el trabajo que realiza el gobernador Uñac.

Ping Pong

Mario Martín: “Fue secretario de gobierno mío, fue un buen secretario. Esa es la experiencia que yo tengo”.

Sergio Uñac: “El conductor del proyecto”.

Alberto Fernández: “Un presidente que está tratando y haciendo un enorme esfuerzo para poner de pie la Argentina”.

Cristina Fernández: “Una buena presidenta de la nación. Debe ser bastante difícil para ella, que fue dos veces presidente, acostumbrarse a ser vicepresidenta. Igual veo que va haciendo un esfuerzo progresivo para poder adaptarse a esta situación”.

José Luis Gioja: “Un muy buen gobernador de San Juan”.