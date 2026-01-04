Hija de Tommy Lee Jones: detalles de su muerte en un hotel de San Francisco

El fallecimiento de Victoria Jones, de 34 años, ha impactado al mundo del espectáculo tras ser encontrada sin vida en la habitación de un hotel de lujo en San Francisco. El suceso tuvo lugar durante la madrugada del 1 de enero de 2026, activando una investigación que aún no arroja una causa oficial de muerte confirmada por las autoridades.

La alerta se dio mediante una llamada al 911 que, según trascendió en el medio TMZ, fue categorizada como “código 3”, una etiqueta que suele asociarse a sobredosis o cuadros médicos de gravedad. Durante dicha comunicación con los servicios de emergencia, se describió un “cambio de color” en el cuerpo de la hija del actor, lo cual podría indicar falta de oxígeno o un colapso físico, aunque esto es solo una evaluación preliminar y no un diagnóstico definitivo.

Si bien la hipótesis de una posible sobredosis ha circulado ampliamente, la policía local y el médico forense han evitado brindar precisiones a la espera de los resultados de la autopsia y los estudios toxicológicos. Hasta el momento, el personal del hotel ha colaborado con los investigadores, quienes informaron que no se detectaron indicios de violencia ni la participación de terceras personas en el lugar.

Respecto a la postura oficial de los allegados, las fuentes indican que “Tommy Lee Jones y su familia optaron por el hermetismo absoluto”. Hasta el momento, el entorno del actor no ha emitido comunicados ni declaraciones públicas sobre la tragedia mientras aguardan las conclusiones oficiales de las autoridades estadounidenses.