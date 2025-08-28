El músico Nicolás Mattioli de 32 años, hijo del reconocido artista Leo Mattioli, enfrentará un juicio oral por el fallecimiento de una ciclista en Santa Fe, un suceso ocurrido el 21 de septiembre del año pasado. Esta instancia judicial fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de la provincia, que negó los esfuerzos de la defensa por evitar el proceso. A pesar de que el artista ofreció una suma de dinero a los familiares de la víctima como compensación, la Justicia rechazó la propuesta y dictaminó que el acusado será juzgado por homicidio culposo, según lo confirmado por la jueza Martha Feijoó. Se estima que el proceso se llevará a cabo a mediados del próximo año.

Los esfuerzos del cantante por eludir el juicio fueron en vano. Sus representantes legales habían solicitado la suspensión del proceso a prueba, pero el pedido fue denegado en primera instancia. La defensa de Mattioli apeló la decisión, sin éxito. La familia de la fallecida, de 44 años, rechazó cualquier acuerdo económico y, a través de su abogado, Bruno Rugna, ha solicitado una pena de cuatro años de prisión y una década de inhabilitación para conducir vehículos. El letrado sostuvo que un incidente de esta índole, que arruinó una familia, no debe resolverse con una indemnización.

El trágico suceso que lleva a Nicolás Mattioli a la justicia se produjo en la mañana del 21 de septiembre de 2024. El imputado, al volante de su camioneta, colisionó con la ciclista Claudia Laura Decurgez en la ciudad de Santo Tomé. Testigos del hecho aseguran que el conductor bajó de su vehículo para socorrer a la mujer, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar del accidente. Las autoridades policiales sostienen que el joven manejaba de forma negligente y no tomó los recaudos necesarios al momento del siniestro. La víctima, a raíz del impacto, sufrió un grave traumatismo de cráneo, la causa de su deceso. A pesar de que el suceso fue registrado por cámaras de seguridad, el músico habría culpado a la mujer, afirmando que "se le había cruzado".