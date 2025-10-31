Luego de emocionar al país en La Voz Argentina 2025, el cantante sanjuanino Jaime Muñoz se prepara para reencontrarse con el público en un show muy especial. Acompañado por su padre, Esteban “El Duende” Muñoz, con quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores del certamen televisivo, ofrecerán un recital el sábado 2 de noviembre a las 12.30 en Tierras Negras (Calle 11, a 300 metros al este de Ruta 40, Pocito). Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden reservarse al 264 499 2928.

De la TV al escenario sanjuanino

Jaime se ganó el reconocimiento nacional tras su participación en La Voz Argentina, donde representó al equipo de Lali Espósito. Durante las semifinales, el artista protagonizó un momento inolvidable al interpretar junto a su padre el clásico tango “Naranjo en flor”, de Homero y Virgilio Expósito. La presentación conmovió al jurado y al público, y marcó un punto alto en la competencia musical.

Al finalizar la actuación, Lali, visiblemente emocionada, le dedicó unas palabras a Esteban:

“Qué hijo te mandaste… qué orgullo este niño. Los padres dicen que los hijos son lo mejor que han hecho, no hay nada como los hijos”.

Jaime, por su parte, respondió con humildad y cariño:

“Esto lo hacemos todos los días en casa. Mi primer escenario fue por él. Yo soy todo lo que soy gracias a él”.

Aunque no logró llegar a la final, su paso por el programa dejó una huella por la sensibilidad y el talento mostrados. “Lo di todo en esta semifinal, pero no se pudo. Hermoso compañero Alan y más que agradecido de poder representar nuestra música argentina”, escribió en sus redes sociales al despedirse del ciclo.

Música, familia y emoción

La presentación en Pocito será una continuidad natural de esa conexión artística y afectiva entre padre e hijo. En el show, ambos recorrerán un repertorio que fusiona tangos, folklore y temas populares, interpretados con la impronta y calidez que los caracteriza.

El evento promete ser una celebración de la música y los lazos familiares, con un formato íntimo que permitirá al público disfrutar de cerca la complicidad que los unió en televisión.

Con su participación en La Voz Argentina, Jaime Muñoz se posicionó como una de las nuevas voces destacadas de la música popular. Su regreso a los escenarios, esta vez en su provincia natal, representa un nuevo comienzo en su carrera y una oportunidad para compartir con los sanjuaninos la experiencia que lo marcó como artista y como persona.