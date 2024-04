El árbitro Gustavo García ha presentado una denuncia tras alegar haber sido agredido al término del partido entre Olimpia y Bancaria en el torneo de la SuperLiga de hockey sobre patines que terminó con la victoria de la visita por 4-3. Según el colegiado, los agresores estarían vinculados al club local, lo que ha generado una gran controversia en el ambiente deportivo. El video con las agresiones trascendieron a través de las redes sociales.

García relató a DIARIO HUARPE que el partido que se jugó el pasado viernes terminó se desarrolló en condiciones normales. En ese contexto explicó que a pesar de que fue un partido sin incidentes entre los jugadores, un grupo de inadaptados, liderados por “Cacho Pena” (ex utilero de Olimpia), agredió continuamente de manera verbal a la dupla arbitral durante el partido y culminó en un ataque violento al final del partido.

Según las palabras del árbitro agredido, previo al ataque su moto había sido dañada. “Me rompieron la moto, me sacaron el cable de bujía, me la destruyeron”, agregó. Al mismo tiempo, detalló que, gracias a la intervención de algunos dirigentes de Bancaria para frenar el ataque, pudo evitar los golpes de puño mientras recibía otras amenazas. Incluso padres de ambos clubes también se interpusieron para frenar el conflicto.

"El señor Gabriel López (dirigente del club local) me agarró de los puños para que vinieran y me dieran una golpiza. Cosa que no sucedió, porque intervinieron algunos dirigentes de Olimpia y Bancaria para que no pasara a mayores", declaró.