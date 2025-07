La tradicional Ruta Provincial 12, que va desde La Bebida hacia el Jardín de los Poetas, atraviesa un importante proceso de revalorización en su paisaje e infraestructura. En el marco de esa obra, se inició la reforestación del boulevard central con 465 ejemplares autóctonos, tras la erradicación de antiguos pinos que ya habían cumplido su ciclo de vida.

La obra de la Ruta Provincial 12 en la actualidad (Fotos DIARIO HUARPE)

Daniel Gatica, director de Servicios de la Municipalidad de Rivadavia, explicó a DIARIO HUARPE que esta reforestación responde a un pedido formal elevado en años anteriores y que hoy cuenta con respaldo del Gobierno provincial. Gatica contó que la obra, que se desarrollará a lo largo de ocho kilómetros, integra el trabajo conjunto de varias entidades: la Secretaría de Obras Públicas de la provincia ejecuta los cordones zapata, la Municipalidad de Rivadavia se encarga de la erradicación y plantación, Ambiente aporta las especies y Recursos Energéticos colocará las luminarias.

"Veníamos acarreando un problema enorme desde el 2017 con el tema del agua, no podían arreglar la bomba tan grande que hay en el Jardín de los Poetas aunque en el 2019 o 2020 se pudo solucionar. Nosotros como municipalidad regábamos con camiones tanques, pero no era suficiente. Los pinos estaban secos, por más agua que le puedas echar no lo ibas a recuperar más porque ya habían cumplido su ciclo", explicó el funcionario.