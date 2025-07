Rubén Ariel "El Coreano" Arias, condenado por el asesinato del estilista Fredi Robledo, solicitó el beneficio de salidas transitorias. El pedido, según pudo saber DIARIO HUARPE, lo presentó luego de que el interno cumplió la mitad de su condena, un requisito legal para acceder a este tipo de privilegios. Actualmente, el Juzgado de Ejecución Penal se encuentra evaluando una serie de informes para determinar si Arias está en condiciones de ser reinsertado en la sociedad. La familia de la víctima está al tanto de las intenciones del preso de volver a la calle. Se espera que la resolución del juzgado se emita a mediados de agosto.

Las salidas transitorias constituyen un beneficio en el sistema penal, diseñado fundamentalmente para promover la revinculación y el estrechamiento del lazo familiar del interno. Consisten en permisos para que el recluso salga del penal generalmente una vez por semana, en un horario establecido (por ejemplo, de 7 a 21 horas), hacia un domicilio que debe ser previamente visitado y verificado por profesionales, como trabajadores sociales. Es fundamental asegurar que haya una distancia prudencial con la víctima o familias en casos específicos. El interno tiene la obligación de salir y regresar a horario, y estas salidas son para estar con la familia, no para trabajar. Es un aspecto que generó problemáticas en el pasado, con internos que no regresaron o reincidieron, lo que le llevó a los jueces de Ejecución Penal aplicar mayor rigurosidad en la evaluación de estos casos. Aquellos internos más avanzados en su proceso de reinserción social habitan en pabellones separados, distintos de los comunes.

Arias, durante el juicio, dijo ser inocente. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Para la evaluación de las salidas transitorias, se presume que el interno finalizó su período de tratamiento. Se analiza qué comprensión tiene sobre la causa y el delito, su capacidad de reflexión, su revisión de acciones, la comprensión de la gravedad de sus actos, si pudo trazar nuevos proyectos de vida y si cuenta con una red vincular que lo sostenga para su reinserción. La Ley 24.660, que rige la progresividad de la pena, establece que el interno debe haber concluido su período de tratamiento y encontrarse en el período de prueba o próximo a él para solicitar este beneficio. Es decir, si no pasó por un tratamiento, en principio no se otorgan salidas transitorias, aunque los jueces pueden hacer excepciones, estas no se aplican si no hubo tratamiento previo.

Cabe recordar que "El Coreano" Arias fue sentenciado a 16 años de prisión por el asesinato del estilista Fredi Robledo en marzo de 2019. Los años que estuvo preso durante la investigación y los años de la condena sumaron más de la mitad de la sentencia lo que le permite al condenado poder solicitar las salidas transitorias, que le corresponden por ley, según indicaron fuentes judiciales a este diario.

Fredi Robledo, la víctima.

En este sentido, el Juzgado de Ejecución Penal evalúa su solicitud, pero espera resultados más concretos sobre informes psicológicos, sociales y conductuales, realizados por personal del Servicio Penitenciario Provincial.

La familia de Fredi Robledo está al tanto del pedido y se mostró preocupada ante su entorno. Fue como el “segundo baldazo de agua fría”, ya que no estuvo de acuerdo con la condena de 16 años de cárcel, pues buscaba la prisión perpetua.

El juicio contra Arias duró cuatro días. Durante ese tiempo pasaron diferentes testigos que declararon en torno al crimen y a la relación que había entre la víctima y condenado por su muerte. La mayoría declaró que los vieron juntos, pero que no sabían si eran pareja. De haberse comprobado el vínculo, el imputado podría haber recibido la pena máxima.

Fredi Robledo fue brutalmente golpeado el 14 de abril de 2017 en su departamento de Trinidad. Su hermano lo encontró gravemente herido tres días después. El 23 de agosto de ese mismo año, el hombre murió. Según la investigación, "El Coreano Arias" lo golpeó porque no le dio plata para la droga, como sí en otras oportunidades. Robledo y Arias se conocían desde la infancia, según la familia del asesinado.