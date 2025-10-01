Un hombre de 66 años resultó con lesiones y debió ser hospitalizado tras protagonizar un accidente de tránsito durante la noche del martes en el departamento de Pocito. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Maurín y 9.

De acuerdo a la información preliminar, el conductor, identificado como Juan Guillermo Cruz, perdió el control del vehículo que manejaba, un Fiat Duna, lo que provocó que la unidad volcara. Como consecuencia del siniestro, el automóvil quedó con daños visibles en varias de sus partes.

Publicidad

Ante la emergencia, se dispuso de inmediato el traslado del hombre al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Por fortuna, las lesiones reportadas no revistieron gravedad. Personal policial de la Unidad Operativa de La Rinconada actuó en el lugar y, siguiendo el protocolo correspondiente, dio intervención a la UFI de Delitos Especiales para las pesquisas de rigor que determinen las causas del accidente, las cuales continúan bajo investigación.