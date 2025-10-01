Publicidad
Policiales > Siniestro vial

Hombre de 66 años hospitalizado tras volcar en accidente en Pocito

El conductor, de 66 años, sufrió lesiones leves luego de que su Fiat Duna volcara en la intersección de Maurín y Calle 9. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El accidente se registró este martes en Pocito, dejando como saldo un herido de 66 años. FOTO: Gentileza

Un hombre de 66 años resultó con lesiones y debió ser hospitalizado tras protagonizar un accidente de tránsito durante la noche del martes en el departamento de Pocito. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Maurín y 9.

De acuerdo a la información preliminar, el conductor, identificado como Juan Guillermo Cruz, perdió el control del vehículo que manejaba, un Fiat Duna, lo que provocó que la unidad volcara. Como consecuencia del siniestro, el automóvil quedó con daños visibles en varias de sus partes.

Ante la emergencia, se dispuso de inmediato el traslado del hombre al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Por fortuna, las lesiones reportadas no revistieron gravedad. Personal policial de la Unidad Operativa de La Rinconada actuó en el lugar y, siguiendo el protocolo correspondiente, dio intervención a la UFI de Delitos Especiales para las pesquisas de rigor que determinen las causas del accidente, las cuales continúan bajo investigación.

