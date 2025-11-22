El City Tour, una de las grandes novedades de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol, tuvo un impacto positivo durante estos dos días de funcionamientodesde el comienzo de la celebración provincial. La alta demanda y la aceptación del público llevaron a que desde la Municipalidad de Capital ya se evalúe su continuidad el próximo año. “La verdad que es una sorpresa. Pudimos, entre lo público y lo privado, demostrar que la ciudad de San Juan puede tener su primer city tour”, expresó la intendenta Susana Laciar a los medios, al señalar que la iniciativa podría replicarse con mayor regularidad en 2025.

La mandataria explicó que Capital ya realiza circuitos históricos durante todo el año, principalmente caminando o en monopatines, pero la experiencia con autobuses descapotables abrió nuevas posibilidades. “Ha sido muy bien acogido por los sanjuaninos y por los turistas. Es una idea pendiente para ver si el año que viene lo podemos hacer mucho más frecuente”, destacó. La propuesta integró puntos emblemáticos como la Catedral, la Estación San Martín, el Teatro del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes y la Casa de Sarmiento.

Dentro del predio de la FNS, Capital también presenta un stand inspirado en la Estación San Martín, donde se exhibe la historia del turismo y la cultura local. Allí, artistas invitan a los visitantes a contribuir con un mural participativo que representa el proceso de reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1944. “Queremos recrear, entre todos, pinceladas de lo que es nuestro Museo de la Historia Urbana”, explicó Laciar.

La agenda para este verano en Capital

La intendenta adelantó además parte de la agenda estival, que incluirá nuevamente las “Tardecitas de Verano” y el ciclo “Plaza y Arte”, actividades que retomarán los fines de semana en distintos espacios públicos. También anunció que el próximo 8 de diciembre se realizará una convocatoria cultural y artesanal en la histórica Iglesia de la Inmaculada Concepción. “Es una evocación a la Virgen, pero también un punto de encuentro entre los capitalinos y quienes nos visiten”, afirmó.

Con el fuerte impulso del City Tour y una agenda estival cargada, Capital busca consolidar su perfil turístico y cultural, potenciando actividades que reúnan a vecinos y visitantes en espacios emblemáticos de la ciudad.