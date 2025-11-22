Andino, Jaime y Chiconi asumirán sus bancas el 3 de diciembre

La transición legislativa a nivel nacional ya tiene fechas definidas para incorporar a los nuevos representantes de las provincias, incluyendo a los diputados electos por San Juan.

Dentro del marco de la agenda parlamentaria que el Poder Ejecutivo Nacional está oficializando, se ha establecido cuándo se llevará a cabo la jura de los nuevos legisladores. Este proceso forma parte del llamado a sesiones extraordinarias que el gobierno planea convocar antes del 10 de diciembre.

La fecha establecida para la asunción formal de los diputados nacionales electos es el 3 de diciembre. Es en esta jornada cuando los representantes sanjuaninos tomarán posesión de sus bancas en la Cámara Baja.

Los diputados por San Juan que prestarán juramento ese día son: Carlos Jaime, quien asumirá en representación del orreguismo; Cristian Andino, por el Partido Justicialista (PJ); y Abel Chiconi, en representación de La Libertad Avanza.

El juramento de los nuevos diputados es un paso fundamental que precede al tratamiento de temas cruciales que el Poder Ejecutivo busca impulsar durante las sesiones extraordinarias.

La agenda post-jura

Una vez que los nuevos legisladores estén formalmente en sus cargos, la agenda parlamentaria extraordinaria se pondrá en marcha con dos temas de alto impacto político y económico. La agenda que el Poder Ejecutivo está oficializando incluye el debate sobre el Presupuesto 2026 y la fundamental reforma laboral.

El inicio de las sesiones extraordinarias, que ocurrirá poco antes del 10 de diciembre, pone de manifiesto la intención del gobierno de avanzar rápidamente en la discusión de estos proyectos clave con la nueva composición de ambas cámaras.