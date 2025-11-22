La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

La Policía Federal de Brasil ejecutó este sábado una orden de prisión preventiva en contra del ex presidente Jair Bolsonaro. La medida, decretada por la Corte Suprema del país, tiene como objetivo declarado “garantizar el orden público” y se produce mientras el líder ultraderechista de 70 años ya cumplía un régimen de arresto domiciliario por su condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Un contingente de agentes se presentó en la residencia de Bolsonaro en Brasilia a las seis de la mañana, procediendo a su arresto y posterior traslado a dependencias policiales. Este desarrollo se da un día después de que sus abogados solicitaran al alto tribunal que el ex mandatario continuara cumpliendo su pena en su domicilio por motivos de salud, argumento que aparentemente fue desestimado por la justicia.

La condena formal contra Bolsonaro fue dictada el pasado 11 de septiembre por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. Por una mayoría de cuatro votos a uno, los magistrados determinaron que el ex presidente lideró una organización criminal con el propósito de perpetuarse en el poder tras su derrota electoral en 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia judicial señala que la conspiración comenzó en junio de 2021, intensificándose tras los comicios con una campaña de descredito institucional, protestas y actos de violencia que culminaron en el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023.

Junto a Bolsonaro, fueron condenados varios de sus principales aliados, incluyendo ex ministros y antiguos altos mandos militares. Entre ellos figura el diputado Alexandre Ramagem, quien también fue objeto de una orden de prisión preventiva este viernes tras haberse fugado supuestamente a Estados Unidos. Ramagem recibió una condena de 16 años de prisión por los mismos delitos.

Según informaciones de la prensa local, la prisión de este sábado no marca el inicio formal de la ejecución de la pena de 27 años, la cual se esperaba para las próximas semanas. No obstante, representa una medida cautelar más severa de la Corte Suprema, presidida en esta causa por el juez Alexandre de Moraes. El voto definitivo que consolidó la histórica condena fue dictado por el magistrado Cristiano Zanin, quien sostuvo que las pruebas permitían concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho.

Este proceso judicial constituye un episodio sin precedentes en la historia democrática de Brasil, al involucrar la condena y encarcelamiento de un expresidente por cargos de golpismo.