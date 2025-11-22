Un accidente vial ocurrió este viernes en el kilómetro 429 de Ruta 20, en el departamento 25 de Mayo, cuando una camioneta Ford F-100 que regresaba desde San Luis hacia San Juan terminó volcada a un costado del camino. Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo a raíz de un desperfecto mecánico que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo.

En la camioneta viajaban Clemente Calderón, de 66 años, quien manejaba la F-100, de color naranja, patente UHJ606; Patricia Tejada, de 48 años; y Ludmila Palacio, de 25. Los tres son oriundos de Chimbas y volvían de participar en un curso en la provincia vecina de San Luis cuando ocurrió el vuelco.

El impacto dejó a las mujeres con golpes y lesiones, aunque ambas permanecieron conscientes y pudieron recibir asistencia en el lugar. En el caso de Calderón, los profesionales del 107 constataron una posible fractura de clavícula y evaluaron su traslado a un centro de salud. Pese al susto, las autoridades señalaron que los tres se encontraban fuera de peligro inmediato.

Antes de que llegaran las ambulancias, los ocupantes fueron auxiliados por el grupo de contención del Servicio Penitenciario Provincial, cuyos integrantes pasaban por la zona y se detuvieron para brindar ayuda. Colaboraron con la asistencia inicial hasta que el personal sanitario tomó intervención.

La Policía trabaja en determinar qué tipo de falla provocó el vuelco y si existían fallas previas en el vehículo. La ruta permaneció parcialmente asistida mientras se retiraba la camioneta y se garantizaba la seguridad del tránsito.

El siniestro no involucró a otros vehículos, pero volvió a encender la alarma sobre el estado mecánico de unidades que realizan viajes largos y sobre los riesgos de las rutas interprovinciales.