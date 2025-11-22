Andino puso la mira en Capital, Rivadavia y Santa Lucía de cara al 2027

Tras la elección del 26 de octubre, el diputado nacional electo del peronismo, Cristian Andino, marcó que los comicios en los departamentos del eje libertador “fueron buenos y no nos sacaron mucha diferencia” dejando a la vista que observa que son distritos fundamentales de cara al 2027. Además, contó en el Café de la Política las comisiones en las que buscará estar e incluso presidir.

El legislador nacional electo se mostró "muy positivo por el resultado" que el peronismo logró en los tres departamentos del eje libertador, que históricamente han presentado desafíos para el partido.

Andino analizó los resultados electorales, destacando la performance en Capital. Afirmó que allí hicieron "una buena elección y estuvimos cerca". El diputado electo ponderó el resultado logrado, señalando que, a pesar de que el electorado capitalino "no es el más afín a nosotros," lograron evitar una derrota amplia, ya que "en un escenario de tercios no nos sacaron 20 puntos". Esta misma competitividad fue notoria en los otros dos distritos del eje. Andino remarcó que en Rivadavia y Santa Lucía "tampoco nos sacaron mucha diferencia".

El optimismo del diputado electo se traduce en una estrategia clara a futuro. Andino enfatizó que en el partido Justicialista "tenemos que dedicarnos a trabajar y no pensar que están perdidos". Argumentó que “si hubiéramos tenido más recursos económicos para poder llegar mejor, te aseguro que hubiéramos estado más cerca".

La buena elección, según el análisis de Andino, en estos tres departamentos del eje libertador (Capital, Rivadavia y Santa Lucía) refuerza la convicción del peronismo de que son distritos clave y disputables de cara a los próximos desafíos electorales, con el año 2027 en el horizonte.

Las comisiones que busca Andino en el Congreso

En paralelo a su análisis territorial, Andino ya definió cuáles serán sus focos de trabajo dentro del Congreso de la Nación. Luego de ser consultado por el bloque peronista sobre sus preferencias, el diputado señaló su interés en participar en ocho comisiones.

Entre las más relevantes para su gestión y la provincia, Andino eligió anotarse en la comisión de Presupuesto, la de Minería y la de Asuntos Municipales. Particularmente, Andino manifestó su ambición por un puesto de peso dentro de la Comisión de Minería, debido a la relevancia estratégica del sector para San Juan.

"Me gustaría ser presidente de la comisión de Minería por ser fundamental para la provincia y muy relevante". Sin embargo, el legislador aclaró que la designación para encabezar esta comisión es compleja, ya que "no depende de uno solo terminar en esa posición, pero la intención es poder encabezarla".

Cristian Andino / Diputado nacional electo