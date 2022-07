Horóscopo del martes 5 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este martes 5 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tu confianza característica de Aries comenzará a brillar más el 5 de julio, cuando comiences a sentir cierto impulso en las áreas en las que has estado atascado. Tenga en cuenta que la luna llena del 13 de julio en Capricornio podría traer cambios inesperados en el trabajo. Tenga una discusión abierta y directa con su jefe o la parte interesada.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

¿Atrapado en una rutina? Este es un mes excelente para expandir tus horizontes, incluso si no se sabe que a los Tauro les gusten los cambios . Usa la energía cósmica de julio, especialmente los días 5 y 17 de julio, para comenzar una nueva actividad y, al hacerlo, elévate. Lo más probable es que te sientas más sociable durante la luna nueva del 28 de julio y querrás salir de tu zona de confort cuando Urano y el Nodo Norte del Destino se conecten el 31 de julio. Es un momento propicio para abordar tus deseos personales.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Aunque se te conoce como la mariposa social del zodíaco , este mes desearás un momento de inactividad. Cuando Marte y Mercurio cambien de signo el 5 de julio, querrás acurrucarte en casa ( quizás con un buen libro ), un sentimiento que solo aumentará cuando Urano y el Nodo Norte del Destino se conecten el 31 de julio. Experimentarás algo de FOMO (miedo a perderse algo) cuando Mercurio ingrese a Leo el 19 de julio. Sin embargo, encontrará un equilibrio el 28 de julio que le permitirá experimentar JOMO (alegría de perderse algo).

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Para tener relaciones saludables, tendrás que implementar límites. La luna llena del 13 de julio puede obligarte a darlo todo a otro, cuando en realidad deberías guardar algo de este amor para ti. Una vez que ocurra la luna nueva del 28 de julio, considera quién da por sentada tu amabilidad. Después de semanas de endurecimiento, serás más fuerte y más sabio.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Se avecinan grandes cambios en tu vida profesional. Aunque la mayoría son inesperados, te has estado preparando para el crecimiento durante un tiempo. Esté atento a la entrada de Marte en Tauro el 5 de julio y el 31 de julio cuando Urano se conecte con el Nodo Norte del Destino. Aunque puede sentir que la intensa energía celestial lo está sacando de su capullo abruptamente, esto es en realidad una llamada de atención cósmica para que comience a vivir la vida y hacer el trabajo que desea, sin disculparse ni preguntándote si estás en el camino correcto.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Puede tener dificultades para expresarse cuando Mercurio está en Cáncer y Leo. Estar callado tiene su precio, ya que no te gusta permanecer en silencio. Es posible que sientas crisis emocionales el 28 de julio, provocadas tanto por la luna nueva como por el giro hacia atrás de Júpiter. No reprimas tus pensamientos para que no sean escuchados y conocidos. Alguien se beneficiará de tu conocimiento el día 31, ¡así que, por favor, habla!

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Si hay algo en lo que eres bueno es en saber mantener la calma en momentos frustrantes. La luna llena de Capricornio del 13 de julio, junto con la entrada de Mercurio y Venus en Cáncer el 5 y el 17 de julio, pueden provocar un tira y afloja interno entre el trabajo y el hogar. No te preocupes: encontrarás tu equilibrio y tranquilidad bajo la luna nueva del 28 de julio en Leo. Esta lunación te ayudará a estabilizar tus energías y te recordará lo que es importante para ti.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Escorpio, a veces puedes ser combativo con tus seres queridos. No es que quieras superarlos, simplemente crees que el amor es un juego hecho para dos. En lugar de proyectar tus inseguridades en los demás el 5 de julio, trata de comprender tus sentimientos y luego usa las palabras adecuadas para expresarlos. Cuando Urano y el Nodo Norte del Destino se alineen el 31 de julio, es posible que desee huir nuevamente y descubra que las viejas estrategias que ha utilizado en las relaciones ya no funcionan. Esconder y buscar es divertido cuando eres un niño, no cuando estás evitando problemas reales.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Julio puede convertirse en un momento mágico para el autodescubrimiento y las revelaciones para ti. Los próximos cambios en su entorno inmediato y su emotividad lo harán anhelar conocerse a sí mismo en un nivel más profundo cuando Mercurio y Venus se deslicen hacia Cáncer el 5 y el 17 de julio. El giro hacia atrás de Júpiter el 28 de julio es un momento ideal para actualizar sus objetivos y ganar. una mejor comprensión de ti mismo. Medita en tus visiones presentes y futuras para entender hacia dónde vas.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Prepárate para ponerte dulce este mes. Tendrá la oportunidad de decirle a la gente cómo se siente cuando Mercurio y Venus ingresen a Cáncer, iluminando el sector de asociación de su carta el 5 y el 17 de julio. Poner las necesidades de los demás no es algo nuevo para usted, pero esto es una oportunidad de mostrar tu lado tierno, especialmente durante la luna llena del 13 de julio. Tus seres queridos abrazarán tu amabilidad.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Podrías pensar que te conoces a ti mismo. Pero no permita que las nociones preexistentes de sus capacidades limiten sus posibilidades. Obtenga esas afirmaciones positivas y cambie su proceso de pensamiento cuando Marte ingrese a Tauro el 5 de julio, así como Urano y el Nodo Norte se conecten el 31 de julio.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

No está buscando drama, simplemente lo encontrará a lo largo de este mes cuando Mercurio y Venus se muden al signo de agua compañero Cáncer el 5 y el 17 de julio. Trate de disfrutar todo lo que este divertido mes tiene para ofrecer. Puede haber situaciones intensas en tu camino, pero la luna llena de Capricornio hará que sea más fácil detectar vibraciones negativas y saber en quién confiar. Deja que tu fuerte intuición te guíe.