Horóscopo del sábado 9 de julio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este sábado 9 de julio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Tu planeta regente, Marte, cambia de signo el martes, lo que significa un cambio de ritmo para ti. Lento y constante gana la carrera, así que prepárese para salir de la carretera y entrar en el modo de tracción en las cuatro ruedas a su zona financiera. Tienes las agallas para generar ingresos y probablemente ganar dinero gracias a tu impulso e iniciativa (marca y paquete en consecuencia), así que valora tus activos naturales. Recarga energías con una dosis diaria de naturaleza, vitamina D y “vitamina del mar” si vives junto al agua. Estamos programados para mantener la calma cuando vemos el color de la hierba y el cielo, así que mire por la ventana si no puede salir a pie.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Marte, el planeta de la acción, ingresa a tu signo el martes, agregando motivación adicional, energía y fuerza de codo a los proyectos. Esa podría ser la motivación para buscar sus experiencias sensoriales y objetos de placer favoritos, así que practique la gratificación retrasada para mantenerse en el camino. Eres particularmente asertivo hasta el 20 de agosto, así que busca lo que quieras o establece una meta para ese período de tiempo. Canaliza los suaves movimientos de James Bond para progresar en tu camino al servicio de tus objetivos y para apoyar tu autoexpresión. Tome la iniciativa de trabajar en red localmente y esos contactos pueden dar sus frutos.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Su zona de sueño y sueños albergará el planeta de acción Marte durante los próximos dos meses, por lo que si se siente inquieto, deberá crear una rutina para relajarse. Tu signo puede ser naturalmente nervioso, tanto energética como mentalmente, así que haz que tu cuerpo se mueva durante el día si estás pensando mucho. Siga su rutina de relajación y se fortalecerá con el tiempo. Este es un buen momento para actuar al servicio de aquellos que lo necesitan en lugar de únicamente por resultados "egoístas". Haga ganancias de dos vías y recibirá más beneficios. Tu mente, ideas y comunicación son clave para tus ingresos este mes; sigue tu curiosidad hasta el banco.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Desde el martes hasta el 19 de julio estarás mucho más hablador que de costumbre, así que dirige tu mente hacia una meta. Tal vez un objetivo de estudio, o iniciar una conversación y, en general, influir en las personas. Considere en qué dirección está tomando una conversación, su diálogo interno y cómo reacciona ante las noticias, la información o el tema de otras personas. Este es un buen momento para dominar su mente y pensamientos y expresarse verbalmente o por escrito. Pero debe comunicarse, por lo que también puede traer conciencia a su juego. Recuerde preguntar a las personas cómo se sienten; es un salvavidas que sale de tu propio caparazón.

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

Lleve sus habilidades de liderazgo al lugar de trabajo o preséntese en las redes sociales con un plan de acción sólido. Los siguientes dos meses tienen un desafío guardado en términos de paciencia y de poner un pie delante del otro hacia tus metas; decidir qué es eso ahora. Cíñete a tu plan y encontrarás la recompensa. Asegúrese de no estar trabajando en su contra o en contra de sus mejores intereses. Si choca con el jefe, tal vez sea el momento de discutir su rol y sus necesidades de autonomía, es decir, asumir el liderazgo. Esto puede sentirse como bueyes sin glamour tirando de un arado viejo en lugar de una esfinge llamativa pavoneándose, pero labrar los campos ahora significa que valdrá la pena más tarde.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

El factor social aumenta esta semana a medida que tu planeta regente, Mercurio, se muda a tu zona de amigos y compañeros. Persigue tu curiosidad y conecta con sentimientos y experiencias compartidas. Las habilidades blandas darán sus frutos, así que manténgalo personal y aprenderá mucho. Mientras tanto, tu zona de educación y viajes alberga el planeta de acción Marte durante dos meses. Esta ubicación apoya su visión del mundo, la dirección y el sentido de sí mismo. Revitalícese estudiando algo práctico, quizás alimentos, hierbas, naturaleza o basado en el cuerpo. O dirija a otros compartiendo sus conocimientos y habilidades prácticas.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Ya sea que se trate de la fuerza o de los lingotes que esté administrando, es posible que pertenezca a otra persona. Aún así, sabe exactamente qué hacer con él, por lo que es mutuamente beneficioso. Solo asegúrese de obtener los acuerdos debidamente contratados. Marte, el planeta de la acción, está en tu zona de sexo y recursos compartidos, por lo que la lujuria es real. Esta ubicación exige una salida física y sensual, por lo que hablar es barato; has sido advertido. El planeta de la comunicación cambia de signo y de zona el martes, llamándote a ideas y redes a través de tu carrera e imagen pública. Habla con las emociones de los demás y comparte las tuyas para abrir las líneas de confianza y conexión.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Marte era tu planeta regente antes de que lo cambiaran por el transformador Plutón, así que cuando cambia de signo, es particularmente importante para ti. El martes se traslada a tu signo opuesto, Tauro. Esto significa que puede experimentar la asertividad que le viene de una persona importante. Si este es el caso, no luches contra ellos, tendrás que trabajar juntos. Hagas lo que hagas, no trates de controlarlos, o la situación o las cosas podrían escalar. En cambio, da la libertad y nota el espacio que te da. Su otra opción es actuar en conjunto; manténgase activo con un amigo cercano o una pareja y considere un desafío físico que requiera dos.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

El martes tiene un poco de tensión, especialmente para los nacidos temprano en el signo de Sagitario. El truco es trabajar en tu paciencia y vulnerabilidad emocional. Si todavía estás en la sala después de ese anuncio, ¡es un buen comienzo! Tienes cosas que no has hecho, rutinas que necesitan precisarse y realmente hacerse, especialmente en torno al trabajo, la salud y el cuidado personal. Realmente puede obtener algo de tracción, así que equilibre y atienda estos aspectos de su vida durante los próximos dos meses. ¡Puedes hacerlo! En términos de intimidad, practique abrirse (pero no compartir demasiado), así como considerar los sentimientos de los demás. El clima es combustible, por lo que es una habilidad blanda que todos necesitamos en este momento.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Encuentra un rincón acogedor, Capricornio; tu zona de relación tiene que ver con la música suave y susurrar cosas dulces con tu bebé. Compartir conversaciones emocionales uno a uno que los haga sentir seguros, amados y protegidos es esencial durante el próximo mes. Suaviza tus defensas, tira una escalera sobre tus muros, y el corazón a corazón te equilibrará. Y practica cualquier forma de autoexpresión que disfrutes, ya sea acuarela o carpintería. El secreto es la consistencia y tomarse el tiempo para participar en el proceso. Asegúrese de que haya un componente práctico para que termine con algo que pueda usar. Manténgase activo para desahogarse y levantar el ánimo, incluso si se trata de un paseo habitual por la manzana.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Súbete las mangas, Acuario; es hora de ponerse activo en la granja. Ya sea un proyecto de bricolaje, ecologizar su entorno o trabajar en su cuerpo con yoga, está llamado a desafiar sus ideas y convertirlas en realidad. Puede sentarse en una fórmula, o puede probar y probar. En resumen, menos charla, más acción. Con una ventana de dos meses para completar la fase uno o un proyecto completo, planifique las publicaciones de objetivos para mantenerse al día. ¿Muchas ideas brillantes para tu sector de trabajo? Compártelas, pero asegúrate de personalizar tu mensaje. Manténgase en contacto si está trabajando de forma remota y pase más tiempo conectándose. Incorpore la atención plena en su día al darse cuenta de cómo se siente.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Desde el martes hasta el 20 de agosto, eres una verdadera paloma mensajera entregando mensajes que ni siquiera sabías que llevabas. Tu sensibilidad natural recoge impresiones, reflejándolas o transmitiéndolas. Este período lo ve ocupado haciendo viajes cortos y sintiéndose lleno de energía y en movimiento. Así que encuentre una salida creativa para descargar el caché emocional o psíquico del día o de la semana. Escribir es una forma, ya sea sobre tus sentimientos o siendo creativo. Estar cerca de bebés o niños pequeños también puede traerlo de regreso al centro mientras lo hace retroceder por el camino de la memoria. ¡Abraza la nostalgia!