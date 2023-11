Omega, la reconocida banda de cuarteto de San Juan que fue fundada por los hermanos Flores, cumple 14 años como grupo y lo festejará a lo grande este próximo sábado en la Sala del Sol. Si se le pone corazón, el cuarteto puede hacerse desde cualquier lugar, no solamente desde Córdoba y ese es el ejemplo que viene demostrando la banda líder del género. El vocalista Hugo Flores pasó por el programa “Doble Pedal” que se emite todos los martes de 21 a 22:30 en Guanaco Play y afirmó que “Omega se ha vuelto como un equipo de fútbol”. “La gente se ha hecho hincha del grupo. Hay un sentimiento”, agregó.

Es una semana muy especial para el conjunto sanjuanino, Hugo comentó que en este tipo de fechas de aniversarios se le atraviesa muchas imágenes a la cabeza desde que decidieron embarcarse junto a sus hermanos en la música del cuarteto.

“Estamos muy contentos porque hace dos años nos sentimos parte de la familia del cuarteto. Pocas veces ha pasado que una banda del interior se haga parte de la familia de un género que está tan radicado en Córdoba. Nos sentimos privilegiados del lugar donde estamos y gracias a la gente que nos sigue en San Juan, nosotros podemos probar suerte en otros rincones del país”, comentó el vocalista.

Con el tiempo y el afán de crecer, los integrantes del grupo siempre trabajaron con constancia y eso los llevó a pisar los distintos escenarios del país, mientras siguen defendiendo los espacios ganados en San Juan. “En el clásico de Olivia, ya sea el día jueves o el domingo veo que Omega se ha vuelto como un equipo de fútbol. La gente se ha hecho hincha del grupo y hay un sentimiento”, explicó.

Los festejos de este aniversario prometen ser verdaderamente inolvidables. La cita será este 11 de noviembre en Sala del Sol y en los puntos de ventas se pueden conseguir las entradas anticipadas que aún quedan pendientes para la venta. “Es la primera vez que nos pasa que con tan pocos días queden muy pocas entradas a la venta. La noche del sábado va a ser muy especial”, amplió.

Además, Omega contará con la animación de Marcos “Pupú” Mossello, el exanimador de Ulises Bueno, que le solicitó a la banda sanjuanina poder decir presente en este show de aniversario. Sobre esto último, el líder de la banda no solo destacó la participación del animador cordobés que dirá presente en San Juan, sino que ahora se les ha hecho costumbre “codearse” con las bandas más convocantes de Córdoba. “Hoy sentimos que nos sirve a los dos grabar juntos alguna canción”, mencionó.

“Nos sentimos bendecidos de que mucha gente nos elija para divertirse o pasar un buen momento en un contexto complicado. San Juan es el pilar fundamental para todo lo que hoy estamos viviendo en el país”, cerró.

Omega, una empresa profesional

“En Omega hoy podemos vivir de la música. Hemos roto esa barrera que había con la gente del arte que no puede vivir de lo que hace y ahora somos 25 personas las que conformamos no solo una banda de música, sino una empresa profesional”, afirmó.

“Primera Cita”, el nuevo éxito

Este último martes, Omega lanzó en sus plataformas un tema llamado “Primera Cita”, junto a Nicolás Sattler de Q’ Lokura. “El tema ‘Primera Cita’ lo empezamos a tocar en vivo y Nico me la pidió porque es un tema que le encanta. Me dijo que tenía ganas de grabarla, pero cuando vio nuestra versión, me dijo que la grabemos y viaje hasta Córdoba para filmar el video”, contó. En poco más de un día, el video superó las 35.000 visitas.