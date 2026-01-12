Ian Lucas prendió fuego a Evangelina Anderson por su romance fallido: "No soy funcional al show"

El vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson atraviesa un momento de tensión tras las versiones encontradas sobre la naturaleza de su relación. Mientras la modelo sostuvo que los idas y vueltas en MasterChef Celebrity eran solo parte de un juego para la televisión, el influencer la cruzó tajantemente al asegurar que no finge para las cámaras.

Al respecto, el joven sentenció: “De mi parte, no soy funcional a un show. A mí no me interesa donde esté, soy yo. Lo que ven de mí es lo que soy”.

Publicidad

Sobre los coqueteos que alimentan el "shippeo" en el certamen, Lucas fue contundente sobre la postura de su compañera: “De mi parte no es juego, ya lo he dicho. De la suya, puede ser, por eso dijo lo que dijo, pero está todo bien”.

A pesar del distanciamiento, reafirmó su afecto personal hacia ella: “Ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos re bien”. No obstante, al ser consultado sobre si perdió las esperanzas de una relación formal ante la negativa de Anderson, quien aseguró no querer nada con nadie, el influencer respondió entre risas: “Me descolocaste, pero un poco sí, obvio”.

Publicidad

La crisis se hizo evidente en redes sociales y durante las vacaciones de verano. Lucas desmintió la versión de la modelo sobre que dejar de seguirse en Instagram fuera un experimento para el "shippeo" y aclaró: “Ella me dejó de seguir primero, entonces yo también”.

Además, aunque ambos coincidieron en Punta del Este para fin de año, no se cruzaron y pasaron el tiempo por separado con sus respectivos círculos. Ante el rumor de que ella intentó contactarlo sin éxito para verse, el cantante lanzó: “Saben todo ustedes”.

Publicidad

Luego, explicó los motivos del desencuentro: “No me hice el difícil, estaba con mi familia y mis amigos. No nos vimos porque yo quería cortar con todo lo que venía del programa y tener mi momento”.

Finalmente, tras mostrar incomodidad ante la posibilidad de ser utilizado para generar contenido mediático, el influencer intentó bajar el tono a la polémica sobre el presente de las grabaciones: “Estoy disfrutando, quedan los últimos meses de grabación, está todo bien, no hay mala onda”. Con una mirada a futuro y dejando atrás la idea de ser funcional a un espectáculo, concluyó: “Siempre dejo las puertas abiertas al amor, pero bueno”.