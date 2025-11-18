Identificaron al joven desaparecido en Chile: continúa su desesperada búsqueda

Una familia argentina de la provincia de San Juan se encuentra sumida en la angustia mientras continúa la búsqueda de su hijo de 17 años, desaparecido desde el mediodía de ayer en las aguas de la playa Cuatro Esquinas, en La Serena. El joven fue arrastrado por una corriente marina junto a otros tres familiares, quienes lograron ser rescatados.

Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, se encontraba bañándose en un sector no habilitado para ello. "Lamentablemente desde el día de ayer a eso de las 13 horas tenemos esta emergencia que da cuenta de una familia que se encontraba precisamente acá en la playa de Cuatro Esquinas, es llevada por la corriente", confirmó el periodista Héctor Fábrega desde el lugar de los hechos en Radio Sarmiento.

La madre de los jóvenes, quien se encontraba en el lugar al momento del incidente, recibió contención por parte de equipos especializados del municipio de La Serena. Según testigos presenciales, "ella ha sido recibido desde el primer minuto la contención por parte de especializado del municipio". Actualmente, uno de los hermanos del joven desaparecido permanece en la costa, acompañando las labores de búsqueda que ya se extienden por más de 24 horas.

El Capitán de Puerto Daniel Sarzosa, al frente del operativo, confirmó que ya se ha establecido contacto con la familia afectada. "Nosotros ya nos comunicamos con la familia. Los nombres ya están entregados", señaló la autoridad marítima, al tiempo que expresó que "acompañamos en su dolor a la familia, que para nosotros es lo principal y lo fundamental en todo esto que estamos realizando".

Mientras las instituciones chilenas mantienen un despliegue ininterrumpido en la zona, la familia argentina aguarda con esperanza el resultado de las labores de búsqueda que se extenderán mientras exista "esperanza razonable" de encontrar al joven, según lo expresado por las autoridades a cargo del operativo.