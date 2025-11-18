El seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, desató una fuerte polémica tras la eliminación de su equipo en el repechaje rumbo al Mundial 2026, al denunciar que durante la tanda de penales miembros del cuerpo técnico de la República Democrática del Congo realizaron actos de “magia negra” o vudú para desestabilizar a sus jugadores. Congo se quedó con la clasificación al imponerse 4-3 desde los doce pasos, luego de un 1-1 en el tiempo reglamentario.

Según relató el entrenador, observó a un colaborador congoleño arrojando un líquido durante los lanzamientos decisivos, acción que interpretó como parte de un ritual destinado a influir en el resultado. La situación generó una fuerte discusión en el campo de juego, al punto de que miembros del cuerpo técnico nigeriano tuvieron que contener a Chelle para evitar un enfrentamiento mayor.

“Durante toda la tanda de penales, una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que me puse muy nervioso”, explicó tras el partido. En la definición, el arquero Lionel Mpasi-Nzau fue la figura al atajar los remates de Moses Simon y Semi Ajayi, asegurando el boleto mundialista para su selección.

Horas después, el DT recurrió a las redes sociales para bajar el tono de la polémica. Aclaró que su reacción estuvo motivada por una discusión dentro de su zona técnica y aseguró que no pretendía ofender al pueblo congoleño ni a su cuerpo técnico. “Decepcionado por nuestra eliminación, pero orgulloso de mis jugadores. Felicitaciones a Congo, que fue mejor”, expresó, y añadió que cualquier cuenta de Twitter a su nombre es falsa.

La derrota significó un duro golpe para Nigeria, tres veces campeona de África y presente en seis Mundiales consecutivos entre 1994 y 2018, que quedó fuera de la máxima cita. El Congo, por su parte, buscará regresar a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, luego de su recordada participación en Alemania 1974, cuando compitió como Zaire.

El triunfo congoleño sumó un nuevo clasificado a la lista de selecciones que dirán presente en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Hasta el momento, ya aseguraron su presencia países de Europa, Sudamérica, África, Asia y Oceanía, entre ellos Argentina, Brasil, Francia, Japón, Australia y Nueva Zelanda.