La familia del adolescente de 17 años que continúa desaparecido luego de ser arrastrado por el mar en el sector de Cuatro Esquinas, vive horas de profunda angustia. El hermano mayor de los afectados, Facundo Araya, entregó su testimonio en medio de esta nueva jornada de búsqueda.

Facundo explicó que la preocupación se centra en el menor, quien sigue sin ser encontrado por los equipos de búsqueda. El adolescente de 17 años es estudiante de cuarto medio en el Liceo Gabriela Mistral y residía en La Serena desde hace un año.

El contexto familiar también fue detallado por Facundo: la familia es de origen argentino, pero cuenta con la nacionalización chilena por sus abuelos.

Respecto a los otros jóvenes involucrados, Facundo confirmó que uno de sus hermanos, de 14 años, permanece hospitalizado, aunque presenta una evolución favorable. El hermano mayor relató que el joven de 14 años despertó ayer, logrando comer, hablar un poco y descansar. Otros dos parientes de 19 años —una hermana y un primo— también estuvieron presentes en el suceso, pero ya han regresado a casa.

La madre, quien presenció el trágico momento en que los jóvenes fueron arrastrados por el mar, se mantiene en estado de shock. Facundo, quien llegó al lugar después de los hechos al encontrarse trabajando, señaló que la madre "pudo dormir un poco ayer, pero sigue muy preocupada".

Mientras la Armada y equipos especializados continúan con las labores de búsqueda, Facundo describió que la familia permanece unida y atenta a los avances del operativo. A pesar del dolor, Facundo expresó que se mantienen "más tranquilos, pero aún sin saber nada", aferrándose a la esperanza de encontrar al adolescente.