Más de 250 guardavidas superaron pruebas de capacidad física y rescate en Dique Punta Negra

Un total de 250 guardavidas cumplieron con la instancia obligatoria de revalida que los habilita para ejercer su profesión durante la temporada 2025/2026. La evaluación, organizada por la Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre de la Secretaría de Deporte, se desarrolló durante el fin de semana en el Dique Punta Negra y continuará el próximo en el Dique San Agustín para completar el proceso.

El operativo de evaluación comenzó el viernes 14 con los 60 guardavidas de Seguridad Náutica, quienes realizan cobertura en los diferentes sectores habilitados en diques y ríos de la provincia. Al día siguiente, sábado 15, unos 190 guardavidas rindieron las mismas pruebas para obtener su habilitación anual. El cronograma se extenderá el próximo fin de semana para incluir a los guardavidas de los departamentos alejados de Valle Fértil y Jáchal.

Las pruebas practicas incluyeron un exigente circuito que comenzó con 500 metros de nado en aguas abiertas en un tiempo máximo de 12 minutos. Inmediatamente después, los aspirantes realizaron 1000 metros de carrera en no más de cinco minutos, seguido por una prueba de fuerza que consistió en extensiones de brazo durante un minuto, con un mínimo de 40 repeticiones para varones y 25 para mujeres.

La evaluación culminó con un circuito de rescate que simuló la extracción de una persona del agua. Esta prueba incluyó maniobras de rescate, remolque, extracción, traslado, RCP, primeros auxilios y preguntas teóricas, utilizando muñecos para las prácticas de reanimación cardiopulmonar. Esta etapa final se evaluó en parejas y complementó la evaluación teórica realizada durante la semana previa.

Los guardavidas que no hayan aprobado alguna de las pruebas tendrán la oportunidad de un recuperatorio programado para el 29 de noviembre. Una vez completado todo el proceso de revalida, la provincia contará con 278 guardavidas debidamente formados y dedicados a la seguridad de piletas y playas provinciales, incluyendo los 13 aspirantes recibidos recientemente.

Paralelamente, se anunció que en los próximos días se habilitará un link de preinscripción para el Curso Anual de Aspirantes a Guardavidas 2026, cuyas inscripciones definitivas se realizarán en febrero del próximo año. Este proceso de formación continua garantiza la permanente actualización de los profesionales encargados de la seguridad acuática en la provincia.