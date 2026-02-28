La IFAB aprobó una serie de cambios significativos en las reglas del fútbol, que entrarán en vigor el 1° de junio de 2026 y se estrenarán durante el Mundial de Fútbol que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Las modificaciones buscan mejorar la fluidez de los partidos, acortar las demoras y optimizar el uso de la tecnología VAR en decisiones claves.

Una de las medidas más destacadas es la expansión de las funciones del VAR, que ahora podrá revisar situaciones de córners y decisiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla que resulte en una expulsión, además de errores de identidad, siempre que la revisión pueda efectuarse sin demorar la reanudación del juego.

Para combatir la pérdida de tiempo, la nueva normativa establece cuentas regresivas visibles: los jugadores tendrán un máximo de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de arco, y si no lo hacen dentro de ese lapso el balón pasará al equipo rival o se concederá un córner, respectivamente. En cuanto a las sustituciones, el futbolista que sale del campo tendrá un máximo de diez segundos para abandonar la cancha; si no lo hace, su reemplazo deberá esperar hasta la siguiente interrupción para entrar en juego.

Otra medida apunta a acelerar la atención médica: si un jugador recibe tratamiento tras una lesión y debe salir del campo, deberá permanecer fuera del juego durante al menos un minuto una vez que el juego se reanude, evitando demoras deliberadas que interrumpan el ritmo.

Las nuevas reglas también están pensadas para hacer más dinámico el espectáculo futbolístico en general y reducir conductas que dilatan el tiempo de juego, una demanda recurrente de hinchas, clubes y organismos que buscan garantizar mayor continuidad en los partidos sin sacrificar la justicia en las decisiones arbitrales.

Todos estos ajustes —que se suman a cambios adicionales en la reglamentación global, como aclaraciones en procedimientos de balón a tierra, equipamiento y posibles actualizaciones de protocolos de conducta— marcarán una nueva etapa en el reglamento oficial del fútbol internacional, con impacto directo en los torneos más importantes del calendario deportivo.