Iglesia: durante 2 años recorrerán todas las localidades para combatir el Chagas

La municipalidad de Iglesia y Salud Pública de la provincia firmaron este viernes el convenio mediante el cual las partes se comprometen a un trabajo conjunto. El objetivo combatir vectores causantes del mal de Chagas en el departamento.

“Nos hemos propuesto realizar un trabajo integral, mediante el cual no solo vamos a desinfectar las zonas sino también vamos a buscar enfermos; vamos a controlar a todos los niños, a embarazadas y a grupos de riesgo, entre otros datos, que nos van a permitir realizar un registro para tener un panorama más claro”, le dijo a DIARIO HUARPE el doctor Sergio Meli representante del Programa Provincial de Control de Vectores.

Si bien no hay datos actualizados sobre la situación en el departamento iglesiano, una serie de análisis que dieron positivo en adultos que querían ingresar a trabajar a la mina Veladero, más un registro histórico (de 1996 al 2002), que dicen que el 1 por ciento de la población infantil de Iglesia padece mal de Chagas, fueron determinantes para decidir el trabajo.

“Quiero dejar en claro que esto no va a ser una campaña porque no tiene tiempo determinado; si no un trabajo a largo plazo y sostenido. Con objetivos específico y generales. Que una vez terminado, nos arrojará datos precisos de cómo estamos en el departamento y cómo seguimos trabajando ante esos datos”, precisó entre ellos

En todo los rincones

El plan de trabajo se proyectó a dos años porque la idea es llegar a más de 3000 viviendas.

“Va a ser un trabajo arduo porque se va a llegar a todos los distritos y localidades de Iglesia”, dijo Carlos Ibazeta personal sanitario del Hospital Tomás Perón,.

El municipio colaborará con movilidades, insumos, maquinarias y recursos humanos, los cuales van a estar coordinados por el personal del Hospital Perón.

“Un plan de trabajo sobre Chagas de esta naturaleza nunca se hizo en nuestro departamento y desde luego nos hemos puesto a disposición para lo que sea necesario porque trata sobre la salud de nuestra gente”, dijo el intendente Jorge Espejo.

Las capacitaciones al personal que actuará en los operativos comenzaron a darse hace unos días y este miércoles se hizo la práctica en Malimán.

Con la firma del convenio los trabajos de campo comenzarán a la brevedad.