Ignacio Piatti, cerca de arreglar en San Lorenzo, en el cierre del libro de pases

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante Ignacio Piatti quedó muy cerca esta noche de acordar su vinculación a San Lorenzo, sobre el cierre del mercado de pases, ya que fue inscripto y el club ahora tiene tiempo para negociar su regreso.



La idea es que el futbolista cordobés, quien el 4 de febrero cumplirá sus 35 años y que aun tiene contrato con el Montreal Impact, de la Major League Soccer (MLS), hasta diciembre próximo, salga con el pase en su poder



De este modo, el mediocampista ofensivo se convirtiría en la quinta adquisición del actual mercado de pases.



La intención es que San Lorenzo arregle el sueldo del jugador, sin erogar ningún tipo de dinero por la transferencia.



Piatti volvería a ser parte del 'Ciclón', con un acuerdo por dos años, para lo cual la dirigencia azulgrana pidió un permiso especial y tener un tiempo extra para seguir negociando, tras ser anotado a última hora.



Legalmente, el pase puede hacerse porque AFA contempla las inscripciones para futbolistas, cuyo pase pertenezca a un club extranjero.



En la institución canadiense, de la provincia de Quebec, el ex Independiente, Chacarita y Gimnasia estuvo cinco temporadas, donde disputó 143 partidos y marcó 71 goles.



El volante fue parte de los planteles que fueron campeones en San Lorenzo: torneo Inicial 2013 y Copa Libertadores 2014.



"Cuando me ven mis amigos, me preguntan si es verdad lo que se dice, hace seis años que estoy en la MLS y nunca había recibído una propuesta de San Lorenzo", había revelado, días atrás, el futbolista, que milita desde julio 2014 en el equipo canadiense.



En otro orden, San Lorenzo rechazó el pedido del Manchester United de Inglaterra por el préstamo del atacante Adolfo Gaich, tras caerse el pase al Brujas de Bélgica,



Y también se bajó del préstamo con opción de compra por Matías Godoy, delantero de Atletico de Rafaela, de apenas 18 años.