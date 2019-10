Il Volo se presentará el 30 de octubre en el Luna Park

El trío italiano de clásico pop Il Volo se presentará el 30 de octubre en el estadio Luna Park en el marco de la gira “Música Che Resta”. Los italianos Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone en 2015 se proclamaron vencedores del Festival de la Canción de San Remo y representaron a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2015, obteniendo el 3º puesto.​ El trío se constituyó tras la participación de los tres cantantes en la segunda edición del talent show de Rai 1 "Ti lascio una canzone", en 2009. Durante el concurso, se les asignó cantar un tema juntos como trío: "O sole mio", lo que agradó a la audiencia al apodarles «i tre tenorini» (los tres tenorcitos). Tras la actuación, decidieron unirse y formar un grupo llamado "Tryo" que luego pasó a llamarse "Il Tryo" y finalmente "Il Volo". Su cuarto álbum de estudio, producido por Emilio Estefan, Celso Valli, Cheche Alara y Michele Torpedine, "Grande amore" fue lanzado al mercado mundialmente el 25 de setiembre de 2015 por el sello Sony Music Latin y cuenta con tres versiones: una edición internacional y una versión en español para el mercado latino. En 2016 iniciaron el proyecto "Notte magica - A Tribute to the Three Tenors" , un homenaje a Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti y al concierto protagonizado por estos tres grandes tenores en 1990 en las Termas de Caracalla​. El proyecto se presentó en 1 de julio de 2016 en la Plaza Santa Croce de Florencia​, donde Il Volo interpretó arias de ópera y piezas clásicas de la música italiana, española y americana, concierto que se grabó en directo para ser publicado en el álbum que lleva el mismo nombre que el concierto.