Iliana Calabró confirmó que será abuela por primera vez

La familia Calabró está de celebración. La actriz Iliana Calabró será abuela por primera vez, debido a que su hijo mayor, Nicolás Rossi, será padre. La noticia ha provocado una gran alegría familiar.

El bebé en camino no solo convertirá a Iliana en "la nona", sino que también será el primer biznieto para su madre, Coca, y el primer sobrino nieto para su hermana, Marina Calabró.

La primicia había sido adelantada el 3 de octubre por el periodista Fede Flowers. El 28 de octubre de 2025, Flowers confirmó públicamente la noticia en sus redes sociales, felicitando a la futura abuela. Según reveló el periodista, la información no se había podido compartir inmediatamente porque el embarazo era considerado de riesgo y debía resguardarse por prudencia ante una noticia "delicada". Flowers comentó que habló con Iliana ese día, y ella le había dicho que "no lo podía contar" debido a la condición de riesgo del embarazo, pero que hoy ya era posible darlo a conocer.

Nicolás Rossi y su hermano, Stéfano Rossi, son hijos de Iliana Calabró y de Fabián Rossi. Fabián Rossi se encuentra detenido luego de ser condenado por lavado de dinero, en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, junto a Lázaro Báez.

El futuro padre, Nicolás, vive actualmente en Brasil. Él se dedica al turismo y se instaló allí por motivos laborales en el año 2020. La mudanza de Nicolás se dio después de que él y su esposa regresaran de Italia en febrero de 2020, en plena pandemia.

Iliana había comentado el año pasado las razones del traslado a Brasil. Su nuera es brasileña y no estaba "acostumbrada a no trabajar". Además, la pareja se encontró con demoras en los papeles de la esposa de Nicolás para trabajar en Argentina, y con un solo sueldo "no les alcanzaba para mantenerse". Iliana relató que su hijo un día le dijo que ya tenían los pasajes para volverse a Brasil.

A pesar de la distancia geográfica, Iliana ha manifestado estar "muy feliz con esta novedad de debutar como abuela".