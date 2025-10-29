Publicidad
Cultura y Espectáculos > Emotivo

Iliana Calabró confirmó que será abuela por primera vez

La actriz, hija de Juan Carlos Calabró, se convertirá en "la nona" de la familia tras confirmarse la paternidad de su hijo mayor, Nicolás Rossi.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El bebé será también el primer biznieto para Coca, la madre de Iliana.

La familia Calabró está de celebración. La actriz Iliana Calabró será abuela por primera vez, debido a que su hijo mayor, Nicolás Rossi, será padre. La noticia ha provocado una gran alegría familiar.

El bebé en camino no solo convertirá a Iliana en "la nona", sino que también será el primer biznieto para su madre, Coca, y el primer sobrino nieto para su hermana, Marina Calabró.

La primicia había sido adelantada el 3 de octubre por el periodista Fede Flowers. El 28 de octubre de 2025, Flowers confirmó públicamente la noticia en sus redes sociales, felicitando a la futura abuela. Según reveló el periodista, la información no se había podido compartir inmediatamente porque el embarazo era considerado de riesgo y debía resguardarse por prudencia ante una noticia "delicada". Flowers comentó que habló con Iliana ese día, y ella le había dicho que "no lo podía contar" debido a la condición de riesgo del embarazo, pero que hoy ya era posible darlo a conocer.

Nicolás Rossi y su hermano, Stéfano Rossi, son hijos de Iliana Calabró y de Fabián Rossi. Fabián Rossi se encuentra detenido luego de ser condenado por lavado de dinero, en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, junto a Lázaro Báez.

El futuro padre, Nicolás, vive actualmente en Brasil. Él se dedica al turismo y se instaló allí por motivos laborales en el año 2020. La mudanza de Nicolás se dio después de que él y su esposa regresaran de Italia en febrero de 2020, en plena pandemia.

Iliana había comentado el año pasado las razones del traslado a Brasil. Su nuera es brasileña y no estaba "acostumbrada a no trabajar". Además, la pareja se encontró con demoras en los papeles de la esposa de Nicolás para trabajar en Argentina, y con un solo sueldo "no les alcanzaba para mantenerse". Iliana relató que su hijo un día le dijo que ya tenían los pasajes para volverse a Brasil.

A pesar de la distancia geográfica, Iliana ha manifestado estar "muy feliz con esta novedad de debutar como abuela".

