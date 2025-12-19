La nueva RAM Dakota fue lanzada oficialmente en San Juan en un evento que se desarrollará en formato Sunset, entre las 19 y las 23 horas, en el Lateral Este del Acceso Sur y Las Cañitas, en Villa Krause, Rawson. La pick up llega al mercado local con dos versiones, Warlock y Laramie, una propuesta de diseño diferenciada, alto nivel de tecnología y un esquema de precios y financiación que busca posicionarla como una de las novedades más fuertes del segmento.

Durante la presentación, Victor Conturso destacó a DIARIO HUARPE la importancia del lanzamiento para la provincia y para la marca. “La llegada de la nueva RAM Dakota a San Juan es estratégica, porque se trata de una camioneta que combina robustez, diseño moderno y tecnología de última generación, pensada para responder a distintas necesidades de nuestros clientes”, señaló.

En cuanto a sus dimensiones y estética, la Dakota tiene 5.356 mm de largo y un sector delantero con piezas exclusivas como el capó, las ópticas, la parrilla y el paragolpes, que la diferencian de otros modelos. También se distingue por las ópticas traseras y las llantas de aleación. Conturso explicó que “el diseño fue trabajado para que la Dakota tenga identidad propia, con una presencia fuerte y reconocible, alineada al ADN de RAM”.

Los cambios continúan en el interior, donde se incorporó un panel de a bordo exclusivo que aloja un tablero digital de 7 pulgadas y una pantalla de 12,3 pulgadas para el sistema multimedia, con conectividad mediante Android Auto y Apple CarPlay. “El interior es uno de los grandes saltos del modelo, con materiales, tecnología y confort que elevan la experiencia de manejo”, afirmó el directivo.

La gama está compuesta por dos versiones bien definidas. La Warlock tiene una impronta off-road, con llantas de 17 pulgadas, barra Rambar y tapizado de cuero negro. En tanto, la Laramie apunta a un perfil más sofisticado, con piezas del color de la carrocería, llantas de 18 pulgadas, firma lumínica delantera y tapizado de cuero marrón. “Buscamos ofrecer dos alternativas claras para públicos distintos, sin resignar equipamiento ni prestaciones”, explicó Conturso.

El equipamiento de la RAM Dakota incluye luces full LED, estribos laterales, protector de cárter, faros antiniebla, cobertor de caja, volante multifunción forrado en cuero con doble ajuste, asientos delanteros eléctricos, climatizador automático bizona, puertos USB-A y USB-C y salidas de ventilación traseras. Según destacaron desde la marca, “se priorizó un nivel de confort comparable al de un SUV, pero con la versatilidad de una pick up”.

En materia de seguridad, ofrece seis airbags, control de crucero adaptativo, frenado autónomo, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, cámara 540 grados y control de descenso. La versión Laramie suma alerta de tránsito cruzado trasero. “La seguridad fue uno de los ejes principales del desarrollo, incorporando asistencias que hoy son muy valoradas por el cliente”, indicó Conturso.

La camioneta comparte mecánica con la Titano, con chasis de largueros, motor turbodiésel 2.2 de 200 CV y 450 Nm, caja automática de ocho marchas y opciones de tracción 4×2, integral permanente y 4×4 con reductora. Además, incorpora bloqueo de diferencial trasero, cuatro modos de conducción y permite cargar hasta 1.020 kg y remolcar 3.500 kg.

La RAM Dakota se comercializa en San Juan a un precio de lanzamiento de $69.000.000 para la versión Warlock y $71.000.000 para la Laramie. Cuenta con garantía de cinco años o 150.000 kilómetros y una financiación de hasta $30 millones con tasa 0% en 12 meses. “Es una propuesta muy competitiva que facilita el acceso a un producto de alto nivel”, concluyó Conturso.