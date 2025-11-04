Cultura y Espectáculos > Inesperado
Iliana Calabró reveló que su primer nieto nacerá en Brasil
POR REDACCIÓN
Durante la Gala de la Fundación del Hospital Rivadavia, celebrada en el Hotel Sheraton, Iliana Calabró fue una de las figuras más destacadas y no dudó en compartir la inmensa alegría que invade a su familia: la inminente llegada de su primer nieto.
En diálogo con nuestro streaming No tan Pronto, la artista expresó la felicidad y la ansiedad propias de una abuela primeriza. "Estoy muy ansiosa, pero hay que esperar los tiempos de Dios. Ojalá que todo sea con mucha salud y bendecido", sostuvo con una gran sonrisa.
Para Calabró, este nacimiento, que es el primer hijo, nieto y sobrino de la nueva generación familiar, representa la renovación y proyección del clan. "Es un bebé que viene a proyectar nuestra familia. Empieza esta nueva generación. Así que con felicidad y muchas ganas de que esta etapa pase rápido", agregó con ternura.
Consultada sobre si tiene alguna preferencia en cuanto al género del bebé, la actriz fue contundente: su deseo principal es que sea "sano y feliz, como su papá", en referencia a su hijo Nicolás Rossi. Además, enfatizó la importancia del amor y el optimismo en el crecimiento del niño: "Deseo que lo envuelva la felicidad. Como hacemos siempre, verle el lado positivo a la vida y, cuando toca alguna adversidad, poner las fuerzas y ganas que Dios nos manda para seguir adelante", explicó.
La vedette también reveló un dato inesperado sobre el nacimiento de su nieto, que la obligará a viajar fuera del país. Con gran entusiasmo, confirmó: "Nace en Brasil, así que la abuela viaja para verlo", dejando en claro que no se perderá la llegada del bebé.
Finalmente, la artista se refirió a su excelente momento personal, asegurando que su vida amorosa "viene espectacular" y destacó el apoyo incondicional de su pareja. Feliz y plena, Iliana Calabró atraviesa una etapa de profunda alegría y agradecimiento, combinando un gran presente sentimental con la dulce espera de uno de los acontecimientos más significativos de su vida.