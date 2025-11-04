Durante la Gala de la Fundación del Hospital Rivadavia, celebrada en el Hotel Sheraton, Iliana Calabró fue una de las figuras más destacadas y no dudó en compartir la inmensa alegría que invade a su familia: la inminente llegada de su primer nieto.

En diálogo con nuestro streaming No tan Pronto, la artista expresó la felicidad y la ansiedad propias de una abuela primeriza. "Estoy muy ansiosa, pero hay que esperar los tiempos de Dios. Ojalá que todo sea con mucha salud y bendecido", sostuvo con una gran sonrisa.

Para Calabró, este nacimiento, que es el primer hijo, nieto y sobrino de la nueva generación familiar, representa la renovación y proyección del clan. "Es un bebé que viene a proyectar nuestra familia. Empieza esta nueva generación. Así que con felicidad y muchas ganas de que esta etapa pase rápido", agregó con ternura.

Consultada sobre si tiene alguna preferencia en cuanto al género del bebé, la actriz fue contundente: su deseo principal es que sea "sano y feliz, como su papá", en referencia a su hijo Nicolás Rossi. Además, enfatizó la importancia del amor y el optimismo en el crecimiento del niño: "Deseo que lo envuelva la felicidad. Como hacemos siempre, verle el lado positivo a la vida y, cuando toca alguna adversidad, poner las fuerzas y ganas que Dios nos manda para seguir adelante", explicó.

La vedette también reveló un dato inesperado sobre el nacimiento de su nieto, que la obligará a viajar fuera del país. Con gran entusiasmo, confirmó: "Nace en Brasil, así que la abuela viaja para verlo", dejando en claro que no se perderá la llegada del bebé.

Finalmente, la artista se refirió a su excelente momento personal, asegurando que su vida amorosa "viene espectacular" y destacó el apoyo incondicional de su pareja. Feliz y plena, Iliana Calabró atraviesa una etapa de profunda alegría y agradecimiento, combinando un gran presente sentimental con la dulce espera de uno de los acontecimientos más significativos de su vida.