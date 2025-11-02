Iliana Calabró sobre Fabián Rossi: "Nunca sospeché de los 'trabajos'"

En una entrevista mano a mano en La noche de Mirtha, Iliana Calabró se confesó sobre el caso de su exmarido, Fabián Rossi. La actriz abordó las preguntas sobre su exesposo —quien está preso cumpliendo su condena— y fue enfática al negar que supiera de las actividades ilícitas que lo condujeron a la cárcel.

Calabró afirmó rotundamente que ella nunca estuvo al tanto de los negocios de Rossi. Como prueba de su desconocimiento, sostuvo: "Yo creo que todos me conocen, nunca viajé a Panamá". La actriz destacó que ella nunca visitó el país donde su exmarido mantenía una intimidad que ella desconocía. Aunque reconoció que con el tiempo se le hizo difícil darse cuenta de lo que sucedía, insistió en que siempre mantuvo la transparencia en su vida.

Uno de los puntos clave de su defensa fue la consistencia de su economía personal y familiar. Iliana explicó que, mientras algunas personas en su ambiente "conocían" y "sabían", ella siguió trabajando constantemente y viviendo en el mismo departamento que su padre le regaló y que conserva hasta el día de hoy.

La actriz subrayó que no experimentaron un cambio repentino de fortuna, ya que "Nosotros siempre tuvimos el mismo nivel de vida, no es que empezaron (a haber) viajes, lujos, renovaciones raras".

Calabró detalló que la mayoría de los cambios importantes en su familia, como la compra de un auto 0 km o una mudanza, fueron posibles gracias a la ayuda de su padre, quien la apoyó por motivos de seguridad. Además, afirmó que, más allá de ese departamento y una camioneta, no tenían más bienes.

Respecto a la difícil situación de Rossi en la cárcel, Iliana confirmó que sus hijos sufren por ello, aunque suelen hablar poco del tema. No obstante, sus hijos sí están en contacto con su padre mientras cumple su condena.

La artista deslizó una crítica al sistema judicial, señalando que Fabián Rossi "trabajaba para otra gente que me parece que no están todos presos". Calabró enfatizó que lo justo sería que el cumplimiento de la condena "fuera parejo para todos".

A pesar de lo "duro" y "terrible" que ha sido atravesar esta situación, Iliana sostuvo que la verdad es lo que prevalece y lo que le permite mantener la frente alta. Finalizó mostrando su orgullo por sus hijos, a quienes describió como "gente de trabajo" a quienes les va bien "a fuerza de esfuerzo y de trabajo y sacrificio".