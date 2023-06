Ilusiona a los fanáticos: los dichos de Alejandro Garnacho desde la concentración con la Selección Argentina

Pocas horas atrás, el delantero convocado para la Selección Argentina, Alejandro Garnacho, fue furor. El atacante del Manchester United se llevó todas las miradas luego de su entrevista con TyC Sports, en la que habló sobre su presente y la citación para defender los colores de la "Albiceleste". Sin dudas, su talento hace que muchos fanáticos se ilusionen, ya que es muy joven y aún tiene mucho para dar.

"Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mí y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina. Yo estoy acá, el técnico confía en mí. Quiero ser parte de la Copa América, de la clasificatoria al Mundial. Quiero estar", partió diciendo Garnacho.

Luego, Alejandro agregó: "Los compañeros bastante bien conmigo, muy metidos apoyándome. Con Messi no hablé mucho. Pasé de verlo en la tele toda mi vida y ahora tenerlo acá, no es real. El técnico me dijo que juegue lo que yo sé y ojalá me dé la oportunidad. La gente ya me vio y sabe que mi primera posición es extremo izquierdo. Pero también por derecha o donde el técnico me requiera".

Más dichos de Alejandro Garnacho

"Me preguntó si estaba nervioso, le dije que no. Me dijo que sea yo mismo y que me va a dar la oportunidad. Me gustaría decirles gracias a todos a los que me apoyan y los que me siguen. Yo soy uno más acá y vamos a intentar darle más alegrías. Hacer mi historia acá, vamos para adelante. El Mundial Sub 20 me lo perdí porque la competencia en Manchester seguía. Hablé bastante con el entrenador, le pedí por favor. Me dijo que no podía y lo seguí por tele como si estuviera allá", sumó el atacante.

Sobre la consagración en Qatar y su presente en la "Albiceleste", Alejandro Garnacho dijo: "Increíble, fue una locura. Argentina y Leo se lo merecían. La final con los penales fue con muchos sufrimientos. Lo vi en Manchester con mi mamá, abuelo y hermanos. Por suerte acabó como esperábamos. Yo por lo que leo, las redes, sé que la gente me quiere y me aprecia. Otros capaz no. Pero por la decisión de jugar por Argentina muchos me quieren y quiero devolverle ese cariño en la cancha".