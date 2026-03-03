La dirigencia de Boca Juniors habría avanzado significativamente en la negociación para el regreso del delantero colombiano Sebastián Villa, con versiones que sitúan la posibilidad de su incorporación en torno a un 90% cerrada, según distintos trascendidos del mercado de pases.

Villa, actual jugador de Independiente Rivadavia y ex figura del Xeneize, volvió a instalarse como una alternativa concreta para reforzar el ataque de Boca, en un contexto donde el club busca un extremo y evalúa distintas opciones en el cierre de la ventana de transferencias.

La chance de retorno del colombiano generó expectativa y debate entre la afición del club, en medio de un presente deportivo de Boca que atraviesa una racha irregular de resultados en el torneo local.

La negociación, aunque avanzada, no está exenta de obstáculos: la salida conflictiva de Villa de Boca en 2023 (tras la cual hubo demandas entre el jugador y el club) constituye uno de los factores que complejizan cualquier acuerdo inmediato, aunque fuentes cercanas a la dirigencia xeneize y al entorno del futbolista aseguran que existe una apertura para sentarse a dialogar formalmente.

Si finalmente se concreta la vuelta de Villa a Boca, el delantero colombiano reforzaría el ataque del equipo dirigido por el cuerpo técnico actual, aportando experiencia y desequilibrio en una institución que continúa en la búsqueda de regularidad en sus resultados y de alternativas ofensivas en el cierre del mercado.