Tras cuatro meses de investigación, la Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de droga en el departamento Chimbas y detuvo a tres integrantes de una misma familia, acusados de comercializar estupefacientes en pequeñas dosis en infracción a la Ley 23.737.

Entre los elementos secuestrados había unos $600.000 y plantas de Cannabis.

Los allanamientos se concretaron este domingo 1 de marzo en domicilios de los barrios Barrio API II y en la zona de calles Saavedra y Marcial Quiroga. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia Federal, tras un seguimiento que incluyó tareas de inteligencia y vigilancia sobre un sujeto con antecedentes por causas federales.

Según fuentes del caso, el principal investigado es conocido como el Flaco Jere, había estado detenido, pero la actividad ilícita continuó a través de familiares directos. En el procedimiento fueron detenidos el sospechoso, su hermano y su madre, todos señalados como partícipes en la venta de droga desde los domicilios allanados.

En otro de los allanamientos hubo secuestro de 1.5 millones de pesos.

Durante los operativos se secuestraron cerca de dos millones de pesos en efectivo, más de 30 dosis de cocaína fraccionadas para la venta y 120 cigarrillos de marihuana listos para su comercialización, teléfonos celulares, computadoras portátiles y elementos de fraccionamiento de las sustancias, además de plantas de cannabis de las de 2 metros de altura.

Uno de los allanamientos realizados por los federales con colaboración de la Policía de San Juan.

El despliegue contó con la participación del Grupo Especial GERAS de la Policía de San Juan, un can detector del Departamento Drogas Ilegales y la UTIF dependiente de la Regional San Juan de la Policía Federal. La investigación fue la continuidad de procedimientos anteriores en los que los ahora detenidos ya habían sido vinculados a maniobras similares. Los tres quedaron a disposición del fuero federal.