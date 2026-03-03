Este lunes 2 de marzo, la madre de Fernando Báez Sosa compartió un sentido homenaje a su hijo en redes sociales en el día que habría cumplido 25 años, seis años después de su asesinato en Villa Gesell.

Graciela Sosa publicó en su cuenta de Instagram una foto de Fernando junto a ella y lo acompañó con un mensaje cargado de emoción: “Un beso hasta el cielo. Feliz cumple amor mío”, recordando la fecha en la que su hijo habría celebrado un nuevo aniversario.

Fernando José Báez Sosa, oriundo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue brutalmente asesinado el 18 de enero de 2020 por un grupo de jóvenes rugbiers a la salida del boliche Le Brique, un crimen que conmovió a la sociedad y generó un amplio movimiento por justicia.

La publicación de su madre se produjo en un día especialmente doloroso para la familia y los allegados, que además siguen de cerca los pasos procesales del caso. Recientemente, se conoció un pedido de nulidad de la condena para uno de los imputados, lo que ha generado nuevas tensiones judiciales en torno al caso.

El recuerdo en redes refleja el duelo continuo y la memoria de Fernando, cuyo asesinato se mantiene en la atención pública y judicial años después de los hechos. Graciela Sosa utilizó la fecha para rendir homenaje a su hijo y mantener viva su presencia en la memoria de quienes lo conocieron y siguieron su historia.