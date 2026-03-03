Un celador fue detenido este lunes en la provincia de Mendoza, acusado de abusar sexualmente de una niña, luego de que la menor protagonizara un tenso episodio en el que se atrincheró armada en su establecimiento educativo. La intervención policial se produjo tras una denuncia formal radicada por la familia de la menor.

Según fuentes oficiales, el individuo, que se desempeñaba como celador en un instituto de la ciudad, fue acusado por padres de la víctima de cometer un abuso contra la niña (cuya identidad se preserva por razones legales).

Publicidad

Con esa información, se radicó una denuncia que terminó con la detención del celador que fue acusado como autor del hecho. La medida preventiva fue dispuesta por Laura Nieto, la fiscal a cargo del expediente.

Los primeros días luego del episodio, tomó fuerza la hipótesis de que la menor hubiera sufrido bullying por parte de sus compañeros. También se habló de la posibilidad de que hubiera atravesado una situación de grooming, e incluso conflictos con una profesora que la habría desaprobado en un examen.

Publicidad

Sin embargo, tras el testimonio de la alumna, la investigación dio un giro y en las próximas horas se definirá la situación judicial del celador señalado, mientras avanzan las pericias para esclarecer lo ocurrido.