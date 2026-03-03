A casi dos meses del anuncio de casamiento, Lali Espósito mostró finalmente su anillo de compromiso con Pedro Rosemblat. Fue durante la transmisión en vivo de "Industria nacional", el programa que conduce el streamer en Gelatina. Su aparición, aunque breve, tuvo gran repercusión en redes sociales.

"¿Esto quieren, zorras? ¿Ver esto?", preguntó Lali mirando fijo a la cámara, mientras exhibía el anillo que llevaba en el dedo anular de su mano derecha. Incluso, la autora de "Fanático" pidió al operador de cámara que hiciera zoom a la alianza.

Fiel a su estilo humorístico, la popstar solicitó: “Haceme un zoom, negro”. “Esto es todo un laburo de producción increíble también”, bromeó. Y se despidió con “viva los novios” y “aguante Gelatina”.

Luego, Lali Espósito le dio un beso a Pedro Rosemblat y se salió del recuadro para que el conductor retomase la agenda de contenidos del programa. “Gracias, Mariana... Estoy comodísimo”, reaccionó el streamer, quien se puso colorado de los nervios.