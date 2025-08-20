Impacto mundial: encuentran seis cabezas humanas en una ruta de México

Un impactante hallazgo conmocionó a los estados de Tlaxcala y Puebla de México luego de que las autoridades confirmaran el descubrimiento de seis cabezas humanas en una carretera que conecta los municipios de Ixtacuixtla y Nanacamilpa. El macabro suceso, que tuvo lugar el pasado lunes, ha desatado una intensa movilización de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, que ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El descubrimiento se realizó en horas de la mañana, cuando un conductor alertó a las autoridades sobre un costal sospechoso al costado de la ruta. Agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para llevar a cabo las primeras diligencias. Según la Fiscalía, el sitio del hallazgo no necesariamente coincide con el lugar donde se produjo el crimen, lo que añade complejidad a la investigación.

Publicidad

Junto a los restos humanos, se encontró un mensaje atribuido a un grupo delictivo conocido como "La Barredora". Este detalle, sumado a las características del hallazgo, llevó a las autoridades a considerar que el incidente podría tratarse de un "ajuste de cuentas" entre bandas criminales. Este tipo de hechos, aunque aislados en Tlaxcala, refuerzan la preocupación por la expansión de la violencia en el centro de México.

Terror en las calles de México

La Fiscalía confirmó que las seis cabezas corresponden a hombres, y cuatro de ellos ya han sido identificados. Se trata de personas oriundas del estado de Puebla que figuraban en las fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la propia Fiscalía de Justicia. La identificación de estas víctimas es un paso crucial para avanzar en la resolución del caso y determinar el móvil del crimen.

Publicidad

Si bien la región de Tlaxcala y Puebla no es conocida por este tipo de crímenes, en los últimos meses se ha registrado un aumento de la violencia en zonas limítrofes entre ambos estados. La aparición de restos humanos en distintos puntos ha encendido las alarmas de las autoridades locales y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad para contener la expansión de los grupos criminales.