La aerolínea española Iberia anunció este sábado la cancelación de todos sus vuelos comerciales a Venezuela y confirmó que no retomará las operaciones hacia ese destino hasta contar con “un panorama claro” sobre la situación en el país caribeño. La medida se alinea con la decisión de otras compañías que también suspendieron sus rutas por razones de seguridad.

Iberia tenía programados cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas, sin operaciones únicamente los viernes y domingos. Sin embargo, las conexiones quedaron interrumpidas tras la advertencia emitida el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Publicidad

El organismo estadounidense alertó sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo controlado por Venezuela (la Región de Información de Vuelo de Maiquetía), que abarca también parte del Caribe sur y oriental. Según detalló, las aeronaves podrían enfrentar riesgos en todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de despegue, llegada y mientras permanecen en tierra.

La advertencia coincide con el despliegue militar de Washington en la zona, en medio de una escalada de presión hacia el gobierno de Nicolás Maduro. La FAA recomendó a las aerolíneas “extremar la precaución” y evaluar la continuidad de operaciones en un entorno de seguridad inestable.

Publicidad

Bajo este escenario, Iberia señaló que retomará su ruta a Venezuela únicamente cuando la situación se normalice y las autoridades aeronáuticas internacionales garanticen un vuelo seguro.

Con información de EFE.