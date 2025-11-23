Boca Juniors y Talleres de Córdoba se medirán este domingo en La Bombonera en un cruce decisivo por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 20, contará con arbitraje de Sebastián Zunino, Adrián Franklin a cargo del VAR, y será televisado en vivo por la señal deportiva TNT Sports. El ganador avanzará a los cuartos de final del certamen.

El equipo de Claudio Úbeda llega a esta instancia atravesando uno de sus mejores momentos del año: terminó primero en su zona con 29 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Además, arrastra una racha de cuatro triunfos consecutivos: 3-1 ante Barracas Central, 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, 2-0 en el Superclásico contra River y 2-0 frente a Tigre, resultados que fortalecieron su confianza y lo consolidaron como candidato.

Del otro lado estará Talleres, que vivió un 2025 complejo, con el foco puesto en la tabla del descenso pero con un cierre de campeonato que le permitió mantenerse en Primera División y meterse en los playoffs. El equipo de Carlos Tevez (que regresa a La Bombonera ahora como director técnico) logró avanzar a esta fase luego de empatar 0-0 con Instituto en la última fecha y asegurarse el octavo lugar de su zona.

En el Xeneize, Úbeda apostaría por un once de buen pie y presión alta, con Agustín Marchesín en el arco; una línea de cuatro integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; un mediocampo con Milton Delgado, Leandro Paredes como eje y Carlos Palacios junto a Exequiel Zeballos como generadores de juego; y una dupla ofensiva conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Talleres, por su parte, se presentaría con Guido Herrera en el arco; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez en la defensa; una línea de medios integrada por Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza y Miguel Navarro; mientras que en ofensiva se perfilan Rick y Luis Miguel Angulo como referencias de ataque para el equipo cordobés.

El encuentro tendrá además un condimento especial por el regreso de Tevez al estadio donde brilló con la camiseta de Boca, ahora en su rol de DT rival. Desde el entorno del club de la Ribera se espera una Bombonera colmada y un clima caliente, propio de las instancias de eliminación directa y del reencuentro con uno de los ídolos recientes del club.

Con Boca buscando ratificar su presente y Talleres intentando dar el golpe en terreno ajeno, La Bombonera será escenario de un cruce cargado de tensión, historia y expectativas, con un lugar en los cuartos de final del Clausura como premio inmediato para el que salga mejor parado.