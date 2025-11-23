Tras la consagración de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana, un fuerte cruce internacional sacudió al mundo del fútbol. Javier Tebas, presidente de La Liga de España, afirmó sentir “pena” por la situación del fútbol argentino, declaraciones que desataron la reacción inmediata del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y del propio presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

En una entrevista reciente, Tebas cuestionó el nivel de la competición local y el rendimiento de los clubes. “Sufro por cómo veo que está el fútbol argentino. Primero lo que siento es pena. No entiendo cómo un país con tanta pasión y tantos aficionados no tenga clubes con rendimiento para ser una potencia mundial”, declaró. Luego agregó que, a su criterio, “algo no se está haciendo bien”, al comparar la presencia de futbolistas en la liga española con la escasez de figuras de élite compitiendo en Argentina.

Las palabras del español no cayeron nada bien en suelo argentino. Toviggino se mostró especialmente molesto y respondió con dureza a través de redes sociales: “Sos un atrevido e irrespetuoso de la dirigencia argentina. Cuando quieras, vení por aquí que Nicolás Russo en Lanús puede darte clases gratuitamente, un término que no conocés. ¡El fútbol argentino de pie!”, escribió en un tono encendido.

El dirigente de AFA también felicitó al Granate por el título internacional y acusó a Tebas de impulsar “una campaña de desprestigio y terrorismo” contra el fútbol local. “Ahora silencio… mucho silencio”, concluyó su mensaje.

La reacción se produjo en un contexto de orgullo para el fútbol argentino tras el nuevo título continental obtenido por Lanús, que Toviggino y Tapia consideraron una muestra de vigencia y competitividad internacional, en contraste con la mirada crítica del presidente de La Liga.