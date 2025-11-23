La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol rompió todos los registros de concurrencia: 100 mil personas coparon el predio del Estadio del Bicentenario para disfrutar de una jornada plena de actividades, música en vivo, propuestas gastronómicas y espacios temáticos. La masiva presencia de sanjuaninos y visitantes consolidó a esta edición como una de las más convocantes de los últimos años.

Los shows repletos en las dos noches anteriores de la fiesta. (Foto gentileza Gobierno de San Juan)

Desde temprano, los asistentes recorrieron la enorme feria distribuida a lo largo del predio, que este año incorpora un Espacio Federal donde los 19 municipios cuentan con stands propios. La propuesta incluyó artesanías, identidad local, producción regional y exhibiciones que mostraron la diversidad cultural del interior provincial.

Uno de los sectores más celebrados fue el espacio infantil, introducido por primera vez en la historia de la Fiesta. Allí, cientos de chicos participaron de juegos, actividades recreativas y experiencias diseñadas especialmente para ellos, con un imponente laberinto inflable de 250 metros como principal atracción.

En el terreno artístico, 117 bandas y artistas sanjuaninos son protagonistas a lo largo de las cuatro noches del evento. Los escenarios Clásicos, Energético y Peña ofrecieron espectáculos simultáneos con propuestas variadas, desde folklore y rock hasta música urbana y ritmos latinos, manteniendo el movimiento constante dentro del predio.

La noche tuvo además la visita del gobernador Marcelo Orrego, quien recorrió los stands de los medios locales donde destacó la importancia cultural de la Fiesta y su rol en la matriz productiva provincial. Posteriormente participó de la elección de la Emprendedora del Sol y saludó a familias y visitantes.

El cierre estuvo a cargo de dos figuras consagradas: La Sole, con un show cargado de energía y folklore renovado, y Nicki Nicole, quien atrajo a miles de jóvenes que vibraron frente al escenario principal. La combinación de talentos, espacios temáticos y una asistencia histórica consolidó a esta tercera noche como una de las más potentes de toda la edición.