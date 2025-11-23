El viernes por la noche se entregó el último de los tres hermanos acusados de atacar violentamente a un adolescente en una cancha de fútbol de Merlo. Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, se presentó en la Comisaría N° 6 luego de que la Justicia ordenara su captura al quedar filmado propinando una patada en la cabeza a la víctima.

Sus hermanos, César Adrián Alegre (29) y el menor J.C.A. (17), habían sido detenidos un día antes durante un allanamiento en la vivienda familiar ubicada en la calle Iberá. La madre de los acusados aseguró entonces que el tercer hijo estaba dispuesto a entregarse.

César Adrián y Enzo Sebastián fueron imputados por homicidio simple en grado de tentativa agravado por la participación de un menor, mientras que el joven de 17 años enfrenta cargos por tentativa de homicidio simple.

La víctima, identificada como M.A.T., fue dada de alta tras permanecer en observación en el Hospital Héroes de Malvinas. Se encuentra fuera de peligro, aunque allegados aseguran que sufrió fuertes golpes.

El ataque ocurrió en una cancha de baby fútbol detrás de la estación YPF de Mariano Acosta. Las imágenes muestran a un grupo irrumpiendo en el predio y amenazando a quienes intentaban intervenir. “Matalo, guacho, que no se meta nadie”, se escucha decir a uno de los agresores. Otro, armado, advirtió: “El que se mete, le doy un corchazo”.

Segundos después, Enzo Alegre arremetió contra el adolescente de 16 años y lo noqueó de una patada entre el tabique y el ojo, dejándolo inconsciente. Testigos aseguraron que los agresores huyeron lanzando amenazas y que existía un conflicto previo con la víctima.

La investigación continúa bajo la fiscalía interviniente, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas sobre los detenidos.